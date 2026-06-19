FNE 2026: la Escuela Técnica Provincial ya trabaja en su carroza

Los estudiantes de la Escuela Técnica Provincial (ETP) “Aristóbulo Vargas Belmonte” comenzaron con los trabajos de logística para la construcción de la carroza que participará de la FNE 2026 . En esta primera etapa, realizan tareas de limpieza del chasis, organización de materiales y capacitación para los nuevos carroceros.

Rodrigo Mamani, jefe de área, explicó que el objetivo principal es preparar a los chicos para que puedan integrarse al proceso de construcción con seguridad y confianza. “Estamos empezando ya con el vacío del chasis, limpiando el chasis también y haciendo las capacitaciones a los nuevos carroceros que tenemos este año”, señaló.

Además, remarcó que uno de los desafíos de esta etapa es acompañar a los nuevos integrantes del equipo. En ese sentido, explicó que puede costar al principio, pero que lo importante es “darle la confianza a ellos y decirles que ellos sí pueden y tienen el potencial de lograr hacer la carroza más grande ”.

En esta primera instancia, los trabajos se concentran en el canchón, donde se capacita a los estudiantes que formarán parte de las áreas de sistema y estructura. “Lo que estamos haciendo, por lo menos ahora en lo que es en canchón, estamos haciendo las capacitaciones de los chicos de sistema y de estructura. Las chicas ya están empezando a preparar material y a empezar a juntar las cajas, todo eso para más adelante”, comentó.

ETP Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte ETP Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte piensa en la FNE 2026

Cuándo comenzarán los trabajos fuertes para la FNE 2026

Según anticiparon, el trabajo más directo sobre el chasis podría comenzar durante las vacaciones de invierno, una vez que los estudiantes tengan mayor confianza para subirse y trabajar sobre la estructura. “Seguramente para las vacaciones de invierno, esta semana vamos a estar definiendo ya una vez que tengan los chicos confianza también en subirse al chasis y tener la confianza de poder trabajar en él”, indicó Mamani.

Sobre el proyecto que presentará la institución, prefirió no adelantar demasiados detalles. “No se puede decir nada”, expresó, aunque dejó entrever que la idea podría mantener una línea similar a la trabajada en 2024: “Como en el 2024 vamos a rondar esos lados que probamos en ese tiempo”.

La apuesta de este año: luces y efectos

El jefe de área también destacó que cada año buscan sumar algo nuevo en la carroza auténtica. Recordó que en la edición anterior lograron incorporar motores de autocombustión y anticipó que para este año el objetivo estará puesto en mejorar el trabajo lumínico. “Siempre tratamos de innovar, por ejemplo el año pasado tuvimos la primera carroza auténtica con los motores de autocombustión. Este año vamos a tratar de improvisar más por el lado de las luces, de las baterías y de los efectos de luces”, sostuvo.

Mamani explicó que el área de luces demanda mucha precisión y dedicación, ya que no solo se trata de iluminar, sino también de generar movimiento y vida dentro del proyecto. “Es bastante complicado lo que es el efecto en sí para que se ilumine, porque la vida también le da las luces y el movimiento”, agregó.

Qué materiales necesitan

Valentina Mendaz contó cuáles son los materiales que necesitan en esta etapa para avanzar con la producción y las capacitaciones. “Lo que estamos necesitando por lo menos en el área de sistema ahora es cables, luces leds, PVC. Estamos necesitando cinta aislante, barra de silicona, utilizamos mucho también. Estaño, para el área de deco, también cinta scotch, cualquier tipo de plástico para pinturas, pinceles, papel celofán”, detalló.

La estudiante explicó que parte del trabajo consiste en reutilizar materiales de años anteriores, especialmente para las capacitaciones, aunque aclaró que siempre hacen falta elementos nuevos para avanzar con la carroza. “Lo que tratamos de hacer en el área de sistemas es reutilizar lo que nos quedó del año pasado y tratar de utilizarlo máximo, más que nada para las capacitaciones. Pero siempre necesitamos materiales nuevos, constantemente, para más adelante”, afirmó.

También remarcó que los cables suelen dañarse con facilidad y que actualmente cuentan con poco material disponible. “Los cables se dañan bastante, ahora están un poquito dañados y así que nos queda poco”, señaló. La Escuela Técnica Provincial ya vive el clima previo a la FNE 2026 y comienza a organizar a sus equipos para una nueva edición de la tradicional construcción de carrozas.