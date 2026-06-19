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19 de junio de 2026 - 19:41
Espectáculos

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance: miradas y cena romántica

Tras meses de especulaciones en los portales de espectáculo, Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su relación en redes sociales. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance: miradas y cena romántica.&nbsp;

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance: miradas y cena romántica. 

Gimena Accardi y Seven Kayne oficializaron su relación con una serie de publicaciones en sus historias de Instagram. Tras meses de especulaciones en los portales de espectáculo, la actriz y el cantante tuvieron una cena romántica.

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Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su relación a través de sus redes sociales con un intercambio de fotos en sus historias de Instagram. La actriz compartió una imagen tomada por el cantante de 26 años durante un encuentro entre ambos, un detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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En la postal se los puede ver compartiendo una cena en un local de hamburguesas. Sin embargo, hubo un detalle que enloqueció a sus fanáticos: Seven le toma la mano a Gimena mientras ella lo mira.

La imagen fue publicada junto a un emoji de corazón y tuvo un detalle que llamó la atención: detrás de Accardi se podía leer una frase que el músico destacó con una línea roja: “Directo al corazón”.

La actriz decidió compartir la historia en su propio perfil de Instagram y le agregó un emoji de una carta con un corazón. De esta manera, Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron públicamente su relación frente a sus millones de seguidores.

Cabe destacar que las primeras versiones de un posible romance entre ambos comenzaron a circular luego de que compartieran trabajo en la serie vertical Tilf, la serie de contenido erótico que los catapultó juntos a la fama digital.

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Si bien ella negó en distintas ocasiones que existiera una relación, las apariciones públicas juntos y los viajes a la Costa Atlántica alimentaron las sospechas de que el vínculo trascendía lo profesional.

Esta confirmación representa un nuevo capítulo para Gime Accardi, quien después de su separación de Nico Vázquez había hablado sobre el temor de no volver a enamorarse. La actriz atravesó la ruptura con mucha exposición y había reconocido lo difícil que fue ese proceso.

Quién es Seven Kayne, la nueva pareja de Gimena Accardi

Seven Kayne es el nombre artístico de Joaquín Cordovero de 26 años, un cantante y actor que coprotagoniza la serie vertical TILF junto a Gimena Accardi.

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Es reconocido como una de las voces destacadas de la escena urbana local, fusionando trap, rock y R&B.

Saltó a la fama en 2017 con su sencillo debut, "Si Te Lastimé", producido por Mueva Records. A partir de allí, logró consolidarse con éxitos como "Atrapado", "Lento" y "Tres Rosas", además de participar en la famosa BZRP Music Sessions #13.

Su estilo se destaca por ser melódico e introspectivo, alejándose un poco del rap de competencia y acercándose al pop alternativo.

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