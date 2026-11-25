Agua Potable de Jujuy informó que los trabajos programados en la red de distribución se extenderán hasta las 14 horas de este miércoles 25 de noviembre, debido a las condiciones climáticas registradas durante la jornada del martes. La situación afecta a distintos barrios de Alto Comedero y Los Alisos, donde los vecinos deberán continuar administrando sus reservas de agua.

Jujuy. Corte de agua en Jujuy: no se suspenden las clases en las zonas afectadas

Sin servicio. Camiones cisterna reparten agua en Alto Comedero y los barrios afectados por el corte

Inicialmente, estaba previsto que las tareas finalizaran alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles, cuando comenzaría el restablecimiento progresivo del suministro. Sin embargo, las inclemencias climáticas obligaron a prolongar las maniobras técnicas hasta las primeras horas de la tarde.

Según el comunicado de Agua Potable de Jujuy, los sectores alcanzados por la interrupción del servicio son los siguientes:

Desde la empresa solicitaron a los usuarios realizar un uso racional y solidario del agua almacenada en sus domicilios hasta que concluyan los trabajos. Mientras tanto, los camiones cisterna continuarán brindando asistencia a los sectores afectados.

Camiones cisterna reparten agua en los barrios afectados por el corte en Jujuy

Ante el corte total de agua que afectó este martes 24 de noviembre a numerosos barrios de San Salvador de Jujuy, Agua Potable de Jujuy desplegó un operativo de asistencia con siete camiones cisterna para abastecer a los vecinos mientras se realizan los trabajos de reparación.

Las unidades recorren distintos sectores de Alto Comedero y Los Alisos, especialmente aquellos donde existen mayores dificultades para acceder al suministro.

Camiones cisterna reparten agua en los barrios afectados por el corte en Jujuy

Deterioro de una cañería principal

Durante la conferencia de prensa brindada el día martes por autoridades de Agua Potable SA anunciaron que la La decisión responde al deterioro de una cañería principal ubicada en San Guillermo II, cuyas pérdidas impiden abastecer correctamente la cisterna de Sargento Cabral y distribuir agua hacia distintos sectores de la ciudad.

"Tenemos que comunicar un hecho complicado para la situación del sistema de agua", expresó Juan Carlos García, presidente de Agua Potable, quien estuvo acompañado por el ingeniero Luis Jure, vocal técnico, y el ingeniero Darío Vilte, gerente operativo

El funcionario explicó que los problemas de abastecimiento se agravaron en los últimos días y que ya no es posible sostener el funcionamiento de la cañería dañada: "Esta situación nos ha llevado a tomar la determinación de hacer el corte porque no da para más el estado del caño", reconoció.