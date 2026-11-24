Camiones cisterna reparten agua en los barrios afectados por el corte en Jujuy

Ante el corte total de agua que afecta este martes 24 de noviembre a numerosos barrios de San Salvador de Jujuy , Agua Potable de Jujuy desplegó un operativo de asistencia con siete camiones cisterna para abastecer a los vecinos mientras se realizan los trabajos de reparación.

Jujuy. El secretario de comunicación, Alberto Siufi, dijo que el corte de agua afecta a "Sargento Cabral y gran parte de Alto Comedero"

Jujuy. San Salvador de Jujuy: Se reestableció el servicio luego del corte de agua que afectó a 9 barrios

Las unidades recorren distintos sectores de Alto Comedero y Los Alisos , especialmente aquellos donde existen mayores dificultades para acceder al suministro.

Uno de los sectores donde comenzó la distribución de agua fue el barrio 14 Hectáreas , donde los vecinos salieron de sus viviendas con baldes, botellas y bidones para abastecerse.

Américo Villegas, trabajador de Agua Potable , explicó que el operativo comenzó en las zonas más altas del barrio, particularmente en las manzanas 15 y 8, debido a las dificultades que presentan para recibir agua por la falta de presión. “Vamos a seguir recorriendo todo el barrio hasta que salgan los vecinos y hasta que repartamos a todos” , aseguró.

Camiones cisterna reparten agua en los barrios afectados por el corte en Jujuy

Asimismo, indicó que la distribución se realiza principalmente en recipientes que acercan los vecinos. Por cuestiones de seguridad, los operarios evitan subir a los techos de las viviendas para llenar los tanques domiciliarios.

“Lo más que se pueda se le entrega a la gente”, señaló Villegas. El plan de contingencia también contempla la asistencia prioritaria a hospitales, puestos de salud y establecimientos penitenciarios.

Qué barrios están afectados y cuándo volverá el agua

La interrupción del servicio responde al deterioro de una cañería principal ubicada en San Guillermo II, cuyas pérdidas impiden abastecer correctamente la cisterna de Sargento Cabral.

Los sectores afectados por el corte son:

Sargento Cabral.

14 Hectáreas.

150 Hectáreas.

Viviendas de la Tupac Amaru.

Barrio Navea.

Los Alisos.

El Ceibal.

La Arbolada.

Sectores de La Alpaca.

Está previsto que los trabajos se extiendan hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando comenzará el restablecimiento progresivo del servicio. Mientras tanto, los camiones cisterna continuarán asistiendo a los sectores afectados.