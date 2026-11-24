Alto Comedero tendrá un corte de agua de 11 horas desde las 15

Alto Comedero tendrá un corte de agua de 11 horas desde las 15

Un corte total de agua afectará desde las 15 de este martes 24 de noviembre a numerosos barrios de San Salvador de Jujuy, principalmente en Alto Comedero y Los Alisos . La interrupción se extenderá hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del miércoles , cuando comenzará el restablecimiento progresivo del servicio. Agua Potable de Jujuy confirmó que la medida alcanzará a cerca del 70% de Alto Comedero y que se dispondrán siete camiones cisterna para asistir a los vecinos.

Jujuy. San Salvador de Jujuy: Se reestableció el servicio luego del corte de agua que afectó a 9 barrios

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por Juan Carlos García, presidente de Agua Potable, junto al ingeniero Luis Jure, vocal técnico, y el ingeniero Darío Vilte, gerente operativo.

La decisión responde al deterioro de una cañería principal ubicada en San Guillermo II, cuyas pérdidas impiden abastecer correctamente la cisterna de Sargento Cabral y distribuir agua hacia distintos sectores de la ciudad: "Tenemos que comunicar un hecho complicado para la situación del sistema de agua", expresó García al comenzar la conferencia.

El funcionario explicó que los problemas de abastecimiento se agravaron en los últimos días y que ya no es posible sostener el funcionamiento de la cañería dañada: "Esta situación nos ha llevado a tomar la determinación de hacer el corte porque no da para más el estado del caño", reconoció.

Corte de agua desde las 15: barrios afectados y camiones cisterna

"Prácticamente el 70% de Alto Comedero" "Prácticamente el 70% de Alto Comedero"

Durante la conferencia, las autoridades confirmaron que el corte comenzará a las 15 de este martes y se extenderá hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

La interrupción afectará principalmente a los sectores abastecidos desde la cisterna de Sargento Cabral, que tiene una incidencia directa sobre gran parte de Alto Comedero y Los Alisos.

Barrios y sectores que tendrán corte de agua

Sargento Cabral.

14 Hectáreas.

150 Hectáreas.

Viviendas de la Tupac Amaru.

Barrio Navea.

Los Alisos.

El Ceibal.

La Arbolada.

Sectores de La Alpaca.

En el caso de El Ceibal, se trabaja en una interconexión para intentar abastecer la parte alta mediante otro sector de la red.

Las autoridades aclararon que no todo Alto Comedero depende de la misma conducción y que los sectores mencionados serán los que registren mayores inconvenientes. "Es un sector muy vasto, prácticamente el 70% de Alto Comedero", precisó García, quien adelantó que el detalle de los barrios afectados será difundido por los canales oficiales de Agua Potable.

Siete camiones cisterna

Ante la magnitud del corte, la empresa activará un plan de contingencia con siete camiones cisterna distribuidos en distintos puntos. La asistencia priorizará hospitales, puestos de salud y establecimientos penitenciarios, pero también llegará a los barrios afectados.

"Tenemos un equipo de siete camiones cisterna distribuidos en distintos lugares" "Tenemos un equipo de siete camiones cisterna distribuidos en distintos lugares"

Además, aclararon que las unidades también asistirán a los vecinos de los sectores más alejados de las cisternas, especialmente donde existen mayores dificultades para recibir agua.

"Básicamente en los sectores más alejados de lo que son las cisternas es donde van a estar con mayor frecuencia los camiones haciendo entrega de agua", señalaron. Los puntos específicos de distribución serán publicados por Agua Potable.

¿Cuándo volverá el agua?

García explicó que las tareas de conexión del nuevo acueducto están previstas hasta las 2 de la madrugada del miércoles. Sin embargo, esto no significa que a esa hora el agua volverá simultáneamente a todos los domicilios.

"Luego a las dos de la mañana comenzaremos a restituir nuevamente el agua y esperemos que en el transcurso del día de mañana pueda normalizarse la provisión en todos los lugares", afirmó.

El proceso incluye llenar nuevamente las cañerías, eliminar el aire acumulado y recuperar los niveles de las cisternas. Los sectores más alejados de la red, como Navea, podrían ser los últimos en recuperar el suministro.

Una cañería deteriorada, daños de hace dos meses y una obra definitiva

El presidente de Agua Potable explicó que los inconvenientes en el sistema de distribución llevan muchos años y que la situación se agravó a partir de daños registrados en la conducción principal de San Guillermo II.

"Esto es un problema que lleva muchos años, no son dos, tres o cinco o seis años, son más de 15 años de inconvenientes que estamos solucionando" "Esto es un problema que lleva muchos años, no son dos, tres o cinco o seis años, son más de 15 años de inconvenientes que estamos solucionando"

Durante la explicación técnica, las autoridades detallaron que hace aproximadamente dos meses un grupo de jóvenes habría arrojado piedras contra el acueducto de 450 milímetros, provocando daños en una estructura que ya estaba muy deteriorada. La empresa realizó una reparación inicial, pero las pérdidas continuaron y se agravaron por la presión del agua.

"Ese caño, que está en la última situación de su vida útil, con esas piedras se rompió. Logramos frenar la rotura, pero hoy con la presión y con el caño dañado se sigue abriendo", explicaron. Como consecuencia, una parte importante del agua se pierde antes de llegar a la cisterna de Sargento Cabral, generando problemas de presión y falta de suministro. Para solucionar el inconveniente, Agua Potable construyó un nuevo acueducto paralelo de acero, que va desde el punto de rotura hasta la cisterna.

La intervención de este martes consistirá en conectar esa nueva conducción y dejar fuera de servicio la cañería dañada.

"Es una obra definitiva, no es un parche, es una reingeniería que venimos trabajando hace mucho tiempo" "Es una obra definitiva, no es un parche, es una reingeniería que venimos trabajando hace mucho tiempo"

El funcionario señaló que originalmente se esperaba realizar la conexión en una jornada de menor consumo, pero que el deterioro obligó a acelerar los trabajos.

"Esperábamos que nos aguante un poco más la reparación para hacer en un día un poco más fresco, un día que haya menos consumo, tal vez un viernes a la noche, pero no llegamos", reconoció.

El operativo se realizará incluso si continúan las lluvias en San Salvador de Jujuy. Al mismo tiempo, la empresa avanza con otra obra de mayor alcance: el acueducto Los Huaicos, cuya ejecución se encuentra en un 70% y que, según García, permitirá mejorar la seguridad del sistema de abastecimiento hacia fin de año.

El presidente de Agua Potable también advirtió sobre el incremento del consumo durante las jornadas de calor y la disminución de los niveles de los ríos.

"Puede llegar a haber una crisis hídrica en el caso de que siga el consumo excesivo y no se pueda abastecer" "Puede llegar a haber una crisis hídrica en el caso de que siga el consumo excesivo y no se pueda abastecer"

"Puede llegar a haber una crisis hídrica en el caso de que siga el consumo excesivo y no se pueda abastecer. No estamos en ese punto, pero nos dirigimos hacia ahí si no comienza la lluvia", manifestó.

Finalmente, pidió comprensión a los vecinos por las molestias que provocará la interrupción. "No nos gusta hacer cortes de agua, menos dejar sin agua a la gente, pero la situación amerita que esto ocurra", concluyó.

Mientras avanzan los trabajos, Agua Potable solicita utilizar responsablemente el agua disponible y mantenerse atento a la publicación de los puntos de distribución mediante camiones cisterna.