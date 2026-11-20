Agua potable

Desde Agua Potable de Jujuy confirmaron que el servicio se reestableció en su totalidad durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre luego del corte que afectó a 9 barrios de San Salvador de Jujuy.

El corte se produjo, tal cual informaron desde la Empresa, por trabajos de emergencia en un acueducto ubicado en la zona de Los Huaicos y afectó a 9 barrios de la Capital jujeña.

La empresa explicó que la medida respondió a la necesidad de realizar reparaciones imprevistas en el acueducto PEAD de 500 milímetros, una infraestructura del sistema de distribución de agua potable. Por ese motivo fue necesario suspender temporalmente el servicio en distintos sectores de la capital jujeña mientras se desarrollaron las tareas.

Cuáles fueron los barrios afectados por el corte Los barrios afectados en San Salvador de Jujuy durante la tarde del jueves hasta la madrugada de este viernes fueron:

Cuyaya.

790 Viviendas.

EPAM 3.

Coronel Arias.

Castañeda.

Moreno.

Alto Gorriti.

Luján.

Santa Rosa. Por qué se interrumpió el servicio de agua potable Agua Potable de Jujuy señaló que los trabajos se realizarán sobre un acueducto PEAD de 500 milímetros ubicado en Los Huaicos. La intervención respondió a una reparación imprevista, por lo que fue necesario disponer una interrupción de emergencia en el suministro.

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