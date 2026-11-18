El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge , habló sobre la presentación del proyecto de presupuesto el cual ya ingresó al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo, “ el presupuesto está presentado y está a disposición de los Concejales ”, adelantó.

Jorge dijo además que la Secretaria de hacienda ira al Concejo Deliberante “para dar algunas explicaciones que puedan surgir de los concejales”, y sostuvo que “ hace 12 años que el Municipio tiene equilibrio fiscal y estamos con déficit cero ”.

“ Para el año 2027 estamos estimando un 90% más de aumento en las partidas para obras públicas que es uno de los reclamos más concentrados de la población; creemos que es una buena proyección del presupuesto”, adelantó el Intendente.

Raúl Jorge dijo además que el incremento está “cerca de un 30% pero tiene que ver con pautas provinciales y nacionales”, y agregó que “esperemos que la economía se maneje en esos términos y que no tengamos sobresaltos”.

Sobre los montos de del presupuesto Municipal, el Intendente dijo que es “un 30% más que el del año pasado”.

Autonomía Política de Jujuy

Raúl Jorge participó esta mañana de los actos por los 192 años de la Autonomía Política de Jujuy en el Barrio 18 de noviembre y dijo que “es un día muy importante, ya aproximándonos al bicentenario de la autonomía, y fundamentalmente viene muy bien refrescar este sentimiento de las instituciones, de todo el Gobierno, de todos aquellos que de alguna manera estamos comprometidos con esta causa de poner Jujuy por arriba de todos los sentimientos, divisiones o de dónde venimos o pertenecemos”.

“Viene muy bien este recordatorio a estos hombres que de alguna manera entendieron la necesidad de un pueblo por tener esa autonomía, esa emancipación de un poder que estaba muy lejos, el gobierno de Salta, quienes de alguna manera pudieron definir nuestra propia identidad”, afirmó.