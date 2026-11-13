El jardín maternal Frutillita invita a conocer su propuesta educativa con una jornada especial

El jardín maternal Frutillita de San Salvador de Jujuy realizará el próximo viernes 20 de noviembre, desde las 15:30, una jornada abierta a la comunidad para mostrar el trabajo de sus alumnos y dar a conocer su propuesta educativa. El encuentro será en la sede de calle Salta 921 y contará con actividades recreativas y espacios de participación para las familias.
Emilce Ricotti, directora de la institución, explicó que la iniciativa busca acercar a las familias al trabajo cotidiano que realizan los niños y docentes. "Estamos organizando un hermoso evento para dar a conocer a la comunidad el trabajo que hacen nuestros niños, y también para que puedan conocer nuestra institución, nuestra propuesta educativa", señaló.
La jornada incluirá malabaristas, sorpresas y actividades compartidas entre docentes, niños y familias. Además, quienes asistan podrán recibir información sobre el funcionamiento del jardín y las propuestas de enseñanza.
Emilce Ricotti, directora
La propuesta educativa del jardín Frutillita
Ricotti detalló que el jardín trabaja con un método ecléctico, que integra diferentes teorías y modelos didácticos para adaptarlos a las necesidades de aprendizaje de cada niño. "Todo el trabajo se realiza a través de actividades lúdicas. Traemos el objeto de conocimiento al jardín o vamos a buscarlo, y siempre están en contacto directo con los objetos de conocimiento", explicó.
En ese sentido, destacó la importancia de la estimulación sensorial y la exploración como herramientas fundamentales durante los primeros años. "Los chicos son exploradores por naturaleza, entonces lo que buscamos es darles la posibilidad de explorar diferentes ámbitos, diferentes espacios y diferentes contenidos", sostuvo.
La institución recibe a niños desde que comienzan a caminar, aproximadamente al año de vida, y ofrece continuidad educativa a través del Colegio Nueva Siembra, que cuenta con sala de cinco años, nivel primario y secundario.
La importancia de acompañar a los niños y sus familias
Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la socialización y el acompañamiento de los procesos individuales de aprendizaje. Ricotti explicó que desde los primeros años se trabaja para que los niños conozcan diferentes formas de comunicación y desarrollen habilidades para relacionarse con los demás.
El jardín Frutillita invita a conocer su propuesta educativa con una jornada especial
"Mostrarles el mundo es una responsabilidad muy grande, pero es algo que realmente nos apasiona y se disfruta verlos crecer, acompañarlos en el proceso, no solo a los chicos, sino también a las familias", manifestó.
Finalmente, remarcó que cada niño tiene sus propios tiempos y necesidades: "Los niños aprenden todos de manera diferente y hay que aprender a leerlos para poder enseñarles de la manera que ellos necesitan".
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