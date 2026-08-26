Diez años de Minka: educación, emprendedores y una red que nació en Jujuy

El Instituto Minka celebra su primera década con una mirada puesta en la educación, la formación empresarial y la construcción de redes. Urs Jäger y Fernando Villanueva repasaron el origen de Minka, su impacto en la región y los desafíos que vienen.

Jujuy El Instituto Minka dicta un curso de formación de lideres

Minka celebra 10 años de trabajo en Jujuy con una propuesta que, desde sus comienzos, buscó acompañar a emprendedores y empresarios a través de la formación, el intercambio de experiencias y la construcción de una comunidad. La institución se define como un instituto inclusivo de negocios que entiende a la educación como una herramienta de transformación social y al sector privado como un actor relevante para el desarrollo.

Fernando Villanueva, empresario y presidente de Fundación Minka, explicó que uno de los objetivos centrales siempre fue generar espacios de formación, pero también vínculos entre quienes emprenden y conducen empresas.

“Entendemos a la educación como un motor de transformación de una sociedad y vemos al emprendedor y al empresario como un actor fundamental de esa transformación”, sostuvo.

Un proyecto nacido en Jujuy

El origen de Minka se remonta a un grupo reducido de empresarios jujeños que decidió avanzar con una propuesta distinta para la región. En ese proceso tuvo participación Urs Jäger, profesor e investigador de INCAE Business School, quien acompañó los primeros pasos de la iniciativa.

Villanueva recordó que en aquel momento eran “cuatro locos” que se animaron a construir una visión y que el acompañamiento de Jäger fue importante para convertir esa idea inicial en una comunidad que luego comenzó a crecer más allá de Jujuy.

Jäger remarcó que Minka no fue un proyecto impulsado desde el exterior, sino una iniciativa surgida desde el propio entramado empresarial local.

“No es una iniciativa que está impulsada de algo de afuera. Es una iniciativa creada de empresarios de Jujuy para empresarios de Jujuy”, explicó.

Educación para transformar y acompañar

Desde sus primeros años, la fundación buscó ofrecer herramientas prácticas para enfrentar los desafíos cotidianos de quienes emprenden o administran una empresa.

Para Villanueva, otro aspecto central es combatir la soledad que muchas veces atraviesa el emprendedor. Por eso, además de capacitaciones, Minka promueve la interrelación entre empresarios, emprendedores y profesionales de distintos puntos de la región.

Jäger destacó especialmente ese enfoque práctico. Según explicó, el valor de Minka está en ofrecer herramientas que puedan aplicarse a problemas concretos de manera inmediata.

“Ustedes están enseñando qué necesitás como instrumento hoy para resolver el problema mañana”, afirmó.

El empresario argentino frente a escenarios complejos

Durante la entrevista, Jäger también analizó el perfil del empresario argentino y consideró que la experiencia de trabajar durante años en contextos económicos inestables terminó generando una capacidad particular de adaptación.

Según su mirada, en América Latina las empresas suelen enfrentar responsabilidades y desafíos que exceden la búsqueda de rentabilidad, desde la formación de personal hasta la necesidad de desenvolverse en escenarios sociales, económicos y estructurales complejos.

“Para ser exitoso aquí en Latinoamérica, vos necesitás mucho más que ser exitoso en países de Europa o Norteamérica”, planteó.

Para el profesor, esa experiencia acumulada permite que los empresarios de la región estén más acostumbrados a manejar situaciones de incertidumbre y transformación.

“Necesitamos más Minka”

Diez años después de haber participado del nacimiento del proyecto, Jäger aseguró que uno de sus principales aprendizajes fue comprobar la necesidad de mantener y ampliar este tipo de espacios.

“Necesitamos más Minka y no necesitamos menos Minka”, resumió.

También señaló que los desafíos cambiaron. Si una década atrás parte del debate estaba centrado en la legitimación del empresario dentro de la sociedad, actualmente la preocupación pasa por atravesar nuevos escenarios económicos y adaptarse a procesos de transición.

En ese contexto, sostuvo que la experiencia acumulada por la fundación durante estos diez años puede ser una herramienta concreta para acompañar al sector productivo jujeño.

Un aniversario con nuevos proyectos

La celebración por los 10 años incluirá una cena que reunirá a personas que pasaron por la institución y empresarios de la comunidad. Además, Villanueva adelantó que durante el año continuarán las diferentes propuestas de formación.

Entre ellas se encuentran el DGE, destinado a emprendedores, y el MAM, orientado a mandos medios y con modalidad completamente virtual.

También destacó la experiencia de “El Salto by Minka”, una propuesta desarrollada junto a Paula Molinari y enfocada en empresas familiares y organizaciones en proceso de profesionalización. El programa se realizó en paralelo en Jujuy y Salta, con la intención de ampliar la red regional y generar modelos que puedan replicarse.

A una década de su nacimiento, Minka atraviesa así un año de celebración, pero también de continuidad y transformación, con el desafío de seguir generando herramientas y vínculos para emprendedores y empresarios de Jujuy y la región.