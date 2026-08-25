Estafas virtuales en Jujuy: en 3 de cada 10 casos identifican a los responsables

Las estafas virtuales continúan creciendo en Jujuy y las modalidades utilizadas por los delincuentes son cada vez más variadas. Según explicó Manuel Vargas, ayudante fiscal especializado en Ciberdelitos en Canal 4, desde el inicio del año se contabilizaron cerca de 1.200 denuncias.

“Tenemos alrededor de 1.195 denuncias desde el 1° de enero hasta este mes por estafas virtuales” , señaló Vargas. Sin embargo, aclaró que la cantidad de denuncias no necesariamente representa el mismo número de hechos independientes, ya que varias víctimas pueden estar vinculadas a una misma maniobra o a un mismo autor.

“A veces acumulamos casos porque son víctimas que fueron estafadas por el mismo victimario . Las tomamos en una misma investigación para seguir una línea y no perder tiempo investigando una por una”, explicó.

De acuerdo con Vargas, aproximadamente el 30% de las investigaciones permitió avanzar hasta dar con los responsables de las maniobras. “Hemos tenido casos, casi el 30% de este número, en los que sí hemos llegado a los responsables ”, indicó. El funcionario explicó que muchas investigaciones permanecen abiertas debido a la complejidad de las maniobras utilizadas y a la cantidad de elementos que deben analizarse.

“Hay investigaciones en marcha que avanzan según la magnitud de la estafa, los mecanismos utilizados y el nivel de complejidad. Algunas llevan más tiempo, pero se van obteniendo resultados a medida que avanza la investigación”, sostuvo.

La trazabilidad de las transferencias, los números telefónicos utilizados y otros datos técnicos permiten relacionar distintas denuncias y avanzar con mayor rapidez cuando se detectan coincidencias.

Phishing y llamadas falsas: las modalidades más frecuentes

Entre las estafas detectadas aparece el phishing, una modalidad mediante la cual los delincuentes buscan obtener datos personales o bancarios haciéndose pasar por empresas, entidades financieras u organismos oficiales. Vargas mencionó también el llamado vishing, que utiliza llamadas telefónicas y la voz para engañar a las víctimas.

“Es una llamada telefónica en la que suplantan a una persona que puede ser del banco o de una entidad financiera”, explicó. Ante una situación de este tipo, recomendó ponerse en contacto directamente con la institución involucrada y realizar la denuncia conservando toda la información posible.

“Hay que informar a la entidad financiera y después realizar la denuncia, pero con todos los datos. No hay que borrar mensajes ni eliminar información sobre dónde ingresó o qué recibió”, remarcó.

Las señales de alerta para evitar estafas virtuales

El especialista insistió en la importancia de no brindar información personal, contraseñas, datos bancarios ni fotografías de documentos ante comunicaciones sospechosas. “Cuando empiezan a pedir acceso, contraseñas o datos personales hay que desconfiar. Es preferible no seguir la llamada guiada y asegurarse de que realmente sea algo oficial”, señaló.

Una de las principales estrategias de los estafadores consiste en generar urgencia y presionar a la víctima para que tome una decisión sin tiempo para verificar la información. “Te ofrecen beneficios en poco tiempo y te presionan. Esa presión es la que no te deja pensar. Te dicen que vas a perder el beneficio si no lo hacés ya”, explicó Vargas.

Frente a este tipo de mensajes o llamados, recomendó interrumpir el contacto y buscar asesoramiento antes de realizar cualquier operación. “Si te están pidiendo datos, eso ya es una alerta. Hay que pausar, pensar en frío y asesorarse”, concluyó.