Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

El paro anunciado por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en Aeroparque y Ezeiza ya tiene impacto en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy. Este viernes 13 de noviembre se registran demoras en un vuelo de llegada y otro de salida que conectan la provincia con Buenos Aires.

Según la información publicada por Aeropuertos Argentina, actualizada a las 8:34, el vuelo AR 1512 de Aerolíneas Argentinas, que debía arribar desde Aeroparque a las 10:10, figura demorado hasta las 11:45. En tanto, el vuelo AR 1513, con salida prevista desde Jujuy hacia Aeroparque a las 10:50, tiene una nueva estimación de partida a las 12:55.

De acuerdo con el estado de los vuelos informado durante la mañana de este viernes, las modificaciones son las siguientes:

De esta manera, el vuelo de llegada presenta una demora de una hora y 35 minutos, mientras que el de partida registra una postergación de dos horas y cinco minutos. En el sistema también figuran sin demoras informadas los demás vuelos visibles de la jornada, incluidos servicios hacia Córdoba, Ezeiza y Aeroparque.

Arribos al aeropuerto de Jujuy

Por qué hay medidas de fuerza en Aeroparque y Ezeiza

La protesta comenzó este viernes a las 6 de la mañana y es impulsada por trabajadores de ANAC nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclaman mejoras salariales, paritarias sectoriales y mayor financiamiento para las áreas operativas.

La modalidad elegida es un “paro a la japonesa”, que consiste en continuar trabajando, pero aplicar de manera estricta y exhaustiva los reglamentos, controles y protocolos correspondientes a cada operación aeroportuaria. La medida se concentra principalmente en los controles terrestres, mientras que los sectores administrativos del organismo realizan una retención de tareas durante la jornada.

Desde el gremio advirtieron que este procedimiento podría ocasionar retrasos, aunque señalaron que no prevén cancelaciones de vuelos.

Las medidas continuarán la próxima semana

ATE también anunció que el plan de lucha tendrá una segunda etapa entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, con retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos del país.

El sindicato denuncia que lleva tres años sin paritarias sectoriales y más de diez meses con parte de los salarios congelados. Además, reclama que los recursos recaudados por ANAC se destinen al funcionamiento del organismo y a mejoras salariales.