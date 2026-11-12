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12 de noviembre de 2026 - 20:10
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Anuncian tormentas, posible granizo y ráfagas para distintas regiones de Jujuy. El sábado la alerta se extenderá a los Valles y el Ramal.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tormentas en Jujuy.

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Según el organismo nacional, las condiciones de inestabilidad afectarán inicialmente a sectores de la Puna y zonas montañosas de la provincia. Sin embargo, el sábado la alerta se extenderá a otras localidades de los Valles y el Ramal jujeño.

Cabe resaltar que las temperaturas podrían llegar a los 35º este viernes en la capital y otra zonas, manteniéndose el calor intenso en la provincia.

Alerta por tormentas en Jujuy: qué zonas estarán afectadas jueves y viernes

Para este jueves por la noche, la alerta amarilla comprende la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara y Tumbaya, además de Yavi y la Puna de Susques.

También estarán bajo advertencia las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

El viernes 13 de noviembre, la alerta continuará vigente durante la tarde y la noche en las mismas regiones, por lo que se recomienda prestar especial atención a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

Se esperan lluvias este martes en Jujuy.

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El sábado la alerta se extenderá a más localidades de Jujuy

Para el sábado 14 de noviembre, el SMN anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán en las zonas de la Puna mencionadas anteriormente.

La principal novedad será la ampliación de la alerta durante la tarde hacia El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y Doctor Manuel Belgrano, además de la zona baja de Tilcara y las zonas montañosas de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

De esta manera, el aviso meteorológico abarcará una mayor extensión de la provincia, con posibilidades de tormentas de diferente intensidad según la región.

Tormentas con granizo y hasta 50 milímetros de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las áreas alcanzadas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, valores que podrían superarse de manera puntual.

Debido a estas condiciones, existe la posibilidad de anegamientos temporarios, crecidas repentinas de cursos de agua y complicaciones para circular en sectores afectados por precipitaciones intensas, especialmente en áreas de montaña y quebradas.

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