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11 de noviembre de 2026 - 08:23
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy pero se mantienen las altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la Puna jujeña. En la capital se esperan 29°C de máxima.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla por tormentas en Jujuy&nbsp;

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 11 de noviembre rige una alerta amarilla por tormentas para distintas localidades de Jujuy. A pesar de la inestabilidad prevista para algunas zonas de la provincia, las temperaturas continuarán elevadas durante los próximos días, con máximas que podrían superar los 30°C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, en San Salvador de Jujuy se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 29°C para este miércoles. La jornada estará marcada por condiciones variables, con nubosidad durante la mañana y probabilidades de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Alerta amarilla por tormentas en la Puna de Jujuy

Según el reporte del SMN, actualizado este miércoles a las 6:13, la alerta amarilla alcanza a las siguientes regiones: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

El organismo nacional señala que el nivel amarillo requiere mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, debido a la posibilidad de fenómenos que pueden afectar el desarrollo de las actividades cotidianas.

La advertencia por tormentas está prevista para este miércoles, principalmente durante la tarde, mientras que para el jueves 12 y el viernes 13 el reporte consultado no muestra alertas para esas regiones.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

Para este miércoles, el pronóstico del SMN anticipa una mañana parcialmente nublada en San Salvador de Jujuy, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.

Durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el organismo prevé chaparrones y mantiene el mismo rango de probabilidad de precipitaciones.

A pesar de estas condiciones, el calor continuará presente en la capital jujeña, donde la temperatura máxima alcanzará los 29°C durante la jornada.

El calor continuará durante los próximos días

Las temperaturas elevadas se mantendrán durante el resto de la semana. Para el jueves 12 de noviembre, el SMN pronostica una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, mientras que el viernes 13 se espera un nuevo aumento de temperatura, con una máxima de 31°C.

El sábado 14 también se presentará con temperaturas altas, mientras que a partir del domingo se anticipa un descenso gradual de las máximas, aunque las mínimas se mantendrán cercanas a los 20°C.

Pronóstico extendido para Jujuy

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para San Salvador de Jujuy, el jueves 12 de noviembre se espera una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, mientras que el viernes 13 la temperatura oscilará entre los 19°C y los 31°C. Para el sábado 14 se prevén 20°C de mínima y 30°C de máxima. El domingo 15 la temperatura alcanzará los 28°C, con una mínima de 20°C. El lunes 16 se anticipan 20°C de mínima y 26°C de máxima, mientras que el martes 17 se esperan temperaturas de entre 19°C y 25°C.

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