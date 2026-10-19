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19 de octubre de 2026 - 07:01
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

El SMN emitió alerta amarilla durante tres días para la provincia de Jujuy. La advertencia es por vientos intensos, aunque no descartan lluvias y cambios en las temperaturas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Alerta por viento&nbsp; (Foto ilustrativa).

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).

La semana comienza en Jujuy con una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará a distintas localidades de la provincia desde este lunes 19 hasta el miércoles 21 de octubre inclusive. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa ráfagas que podrían superar los 90 km/h en sectores cordilleranos y la presencia de viento Zonda desde el martes.

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Además, el pronóstico prevé un marcado ascenso de las temperaturas durante los próximos días, aunque no se descartan lluvias para este lunes y martes. Hacia el fin de semana, las condiciones volverían a cambiar.

Alerta amarilla por viento en Jujuy: las zonas afectadas

Para este lunes 19 de octubre, el SMN emitió una advertencia por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Las zonas alcanzadas son:

  • Cordillera de Cochinoca.

  • Cordillera de Rinconada.

  • Cordillera de Santa Catalina.

  • Cordillera de Susques.

  • Puna de Susques.

Estas condiciones comenzarán a desarrollarse durante la tarde del lunes y podrían mantenerse hasta el miércoles 21 de octubre inclusive.

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Desde el martes se suma la alerta por viento Zonda

A partir del martes, la advertencia por vientos intensos se extenderá a otras localidades de Jujuy. Además de los sectores cordilleranos y de la Puna, se incorporarán las siguientes zonas:

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

  • Zona montañosa de Humahuaca.

  • Zona montañosa de Tilcara.

  • Zona montañosa de Tumbaya.

Para estos sectores, el SMN anticipa viento Zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy&nbsp;

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy

Cómo seguirán las temperaturas durante la semana

La llegada del viento Zonda estará acompañada por un ascenso de las temperaturas desde el martes, con máximas que podrían ubicarse entre los 26°C y 27°C.

El pronóstico indica que estas condiciones se extenderían hasta el viernes 23 de octubre, jornada en la que podrían regresar las lluvias.

A partir del sábado, las temperaturas comenzarían a descender nuevamente debido al ingreso de viento frío y precipitaciones persistentes. De esta manera, la última semana de octubre comenzaría con tiempo inestable y variaciones de temperatura, después de varios días marcados por los fuertes vientos y el aumento de las máximas.

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