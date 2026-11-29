Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: se renueva el aviso para este domingo y lunes

Jujuy continuará bajo alerta amarilla por tormentas durante la noche de este domingo 29 de noviembre y la jornada del lunes 30. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanza a diferentes localidades y sectores de la Quebrada, los Valles y las Yungas, donde podrían registrarse fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

De acuerdo con el organismo, se prevén lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.

¿Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla? La advertencia meteorológica comprende los siguientes sectores de la provincia:

El Carmen.

Ledesma.

Palpalá.

San Antonio.

San Pedro.

Santa Bárbara.

Valle Grande.

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano.

Zona baja de Tilcara.

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

Zona montañosa de Humahuaca.

Zona montañosa de Tilcara.

Zona montañosa de Tumbaya. Recomendaciones ante las tormentas Frente a la posibilidad de lluvias intensas y fuertes ráfagas, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante las tormentas, mantener limpios los desagües, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y permanecer en lugares cerrados, lejos de puertas y ventanas. También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

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