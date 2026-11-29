Un nuevo episodio de violencia se registró en el barrio San Pedrito, en la zona sur de San Salvador de Jujuy. Un hombre de 27 años fue aprehendido luego de ingresar a una vivienda donde se encontraban personas que contaban con medidas judiciales de restricción en su contra.

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado en una propiedad ubicada sobre calle Tilquiza. De acuerdo con la información policial, el sujeto habría ingresado con intenciones de agredir a los ocupantes, quienes habían solicitado previamente medidas de protección por situaciones de violencia que denunciaban.

Entró a una vivienda pese a tener medidas restrictivas Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron al hombre dentro de la propiedad y en un estado de gran exaltación. Según el reporte, los uniformados le dieron la voz de alto, pero el sujeto habría reaccionado de manera violenta y comenzó a atacarlos con elementos contundentes y piedras.

La situación derivó en un forcejeo hasta que los policías lograron reducirlo y concretar su detención. Durante el enfrentamiento, algunos efectivos recibieron impactos de los objetos arrojados y el móvil policial sufrió daños en los vidrios.

El detenido tenía dos medidas de restricción vigentes Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a una dependencia policial. Al verificar sus antecedentes en el sistema, los efectivos constataron que registraba dos hechos con medidas restrictivas de acercamiento y abstención de contacto vinculadas con los ocupantes de la vivienda. La intervención permitió concretar su aprehensión por el presunto incumplimiento de las medidas judiciales y los incidentes protagonizados durante el procedimiento. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la imputación formal ni sobre las medidas que podría adoptar la Justicia en relación con el caso.

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