Graves incidentes en un colegio de El Bananal: peleas, amenazas y presencia policial

Una jornada de tensión se vivió en el Colegio Secundario N° 27 de El Bananal ubicado en Libertador General San Martin , con una pelea entre estudiantes que provocó corridas, amenazas y la intervención de efectivos policiales.

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Según informó el medio local Silver Chanel, el conflicto involucró a un alumno mayor de edad y a otro menor, quienes protagonizaron enfrentamientos tanto dentro como fuera del establecimiento.

La situación generó preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente luego de que familiares de estudiantes denunciaran que uno de los involucrados habría exhibido un arma blanca. Ante lo ocurrido, las autoridades escolares solicitaron nuevamente la presencia policial y pidieron a los padres que retiraran a sus hijos de la institución como medida preventiva.

De acuerdo con la información difundida por los medios locales, los enfrentamientos entre los estudiantes no serían recientes, sino que responderían a un conflicto que se viene desarrollando desde hace varios días.

Según trascendió, ya se habían realizado denuncias y advertencias por situaciones anteriores, lo que habría motivado la implementación de medidas de vigilancia y custodia policial en las inmediaciones del establecimiento.

Sin embargo, durante la jornada del jueves se produjo un nuevo enfrentamiento que alteró el normal desarrollo de las actividades escolares y generó preocupación por la seguridad de los alumnos.

Denunciaron la presencia de un arma blanca e intervino la Policía

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando, según testimonios de padres de estudiantes, el alumno mayor de edad habría exhibido un arma blanca durante los incidentes.

Ante esta situación, los directivos del colegio dieron intervención a las fuerzas de seguridad, que, de acuerdo con la información difundida por el medio local, lograron aprehender al joven señalado.

Foto de Silver Chanel mejorada con IA

Pidieron a los padres que retiraran a sus hijos del establecimiento

Como consecuencia de los incidentes, las autoridades del Colegio Secundario N° 27 solicitaron a las familias que retiraran a sus hijos hasta que estuvieran garantizadas las condiciones de seguridad dentro de la institución.

La situación también generó preocupación por los estudiantes que concurren desde la ciudad de Yuto, para quienes se evalúa la posibilidad de reforzar la presencia policial.