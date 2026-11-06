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6 de noviembre de 2026 - 12:22
Policiales.

Tucumán: investigan a un policía federal por el ataque a tiros contra un comerciante chino

El hecho ocurrió en junio de 2025 y quedó filmado. La investigación cambió de rumbo cuando un policía reconoció al presunto agresor en las imágenes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Acusan a un policía federal de balear a un comerciante del bazar.

Acusan a un policía federal de balear a un comerciante del bazar.

Un efectivo de la Policía Federal quedó acusado de participar en el tiroteo contra el propietario de un comercio de origen chino en San Miguel de Tucumán. El episodio tuvo lugar en junio de 2025 y fue captado por un sistema de videovigilancia. El rumbo de la causa cambió cuando otro agente de la misma fuerza identificó al sospechoso.

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La investigación se había iniciado con el arresto de una persona que no sería el verdadero autor de los disparos. El reconocimiento del atacante permitió ampliar las hipótesis y encontrar posibles conexiones entre el episodio ocurrido en Tucumán y una segunda agresión registrada semanas más tarde en un supermercado bonaerense.

¿Quién es el Policía Federal imputado?

Según dio a conocer la periodista Mariana Romero, el imputado fue identificado como Hernán Gómez, que tenía 27 años cuando se produjo el hecho. A partir de las pruebas recopiladas, la Fiscalía Criminal II, encabezada por Ernesto Salas López, avanzó con la acusación formal durante una audiencia el martes.

La agresión tuvo lugar el 7 de junio de 2025, alrededor de las 21.30, en el establecimiento llamado “Oriente”, situado sobre la primera cuadra de la calle Jujuy. Su dueño, Lin Qiang, estaba ultimando los preparativos para bajar las persianas cuando advirtió que un individuo merodeaba en las inmediaciones.

Según las conclusiones preliminares, el sospechoso extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos dirigidos a las extremidades inferiores del comerciante, a corta distancia. El ataque se habría producido sin que existiera un intercambio verbal previo. Inmediatamente después, el agresor huyó del lugar a bordo de un Ford Fiesta gris.

Aunque las cámaras de seguridad habían registrado la agresión, las primeras medidas judiciales apuntaron contra un individuo distinto, que terminó detenido. En un comienzo, Qiang prestó declaración, pero con el correr del tiempo dejó de participar en el proceso y mantiene su negativa a brindar testimonio.

La causa tomó un rumbo determinante este año, cuando un agente de la Policía Federal examinó las grabaciones y advirtió que el hombre que aparecía era un colega de la institución. A raíz de ese reconocimiento, proporcionó información clave que hizo posible señalar a Gómez como el responsable.

A partir de la nueva pista, la fiscalía solicitó el sobreseimiento sin demoras del detenido original, al determinar que había sido vinculado equivocadamente, y redirigió el foco de la investigación penal hacia Gómez.

El policía podría tener vínculo con otro hecho

Por otra parte, los investigadores detectaron un posible vínculo con otro hecho ocurrido en territorio bonaerense. Apenas 14 días después del ataque en Tucumán, el sospechoso habría ingresado a un supermercado chino de Mercedes, donde realizó dos disparos contra el piso y abandonó un mensaje intimidatorio redactado en chino mandarín.

“Hoy solo es una pequeña advertencia para ti. El jefe se pondrá en contacto por WeChat inmediatamente, de lo contrario soportarás las consecuencias”.

WeChat es una plataforma digital de origen chino que permite intercambiar mensajes y acceder a distintos servicios en línea. La nota encontrada contenía una referencia a una futura comunicación por parte de un supuesto “jefe” y advertía que habría represalias en caso de que ese contacto no llegara a producirse.

En relación con el hecho ocurrido en Mercedes, Gómez ya fue condenado por la Justicia. No obstante, aunque la agresión también había sido captada por cámaras de seguridad, ambos episodios se investigaron inicialmente por separado. La posible conexión entre los ataques cobró importancia recién después de que un integrante de la Policía Federal identificara al sospechoso en las grabaciones del comercio tucumano.

Las sospechas sobre una eventual participación de la denominada “mafia china” surgieron a partir de las intimidaciones y del escrito hallado en el supermercado de Mercedes.

Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar qué llevó al agresor a disparar contra el comerciante tucumano. Por lo tanto, los indicios disponibles no son suficientes para confirmar que esa organización haya tenido algún tipo de intervención en el episodio registrado en la calle Jujuy.

A partir de la acusación presentada por la fiscalía, Gómez podría enfrentar un proceso judicial por el ataque armado contra el propietario del bazar. De ahora en adelante, las actuaciones deberán profundizar en el análisis de los elementos probatorios y reconstruir las condiciones en las que se produjo la agresión. No obstante, la escasa predisposición de la víctima a colaborar con los investigadores representa un obstáculo para determinar las razones que desencadenaron el hecho.

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