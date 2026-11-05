Detuvieron a cuatro policías en Jujuy acusados de agredir a dos adolescentes en Alto Comedero

Cuatro policías detenidos por un hecho en Alto Comedero - Imagen creada con IA

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy investiga un procedimiento policial ocurrido el pasado sábado 31 de octubre en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, durante el cual dos adolescentes habrían sido agredidos por efectivos de la fuerza. Por el hecho, cuatro policías fueron detenidos el miércoles 4 de noviembre y quedaron a disposición de la Justicia.

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La investigación está a cargo del fiscal Diego Ignacio Funes, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, quien solicitó una serie de medidas judiciales para avanzar en el esclarecimiento del caso y determinar la responsabilidad de los efectivos involucrados.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, la investigación comenzó a partir de una denuncia vinculada a un operativo policial desarrollado durante la mañana del sábado 31 de octubre.

Cuatro policías detenidos por un hecho en Alto Comedero - Imagen creada con IA

El procedimiento se inició sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 66, a la altura del Suri Rugby Club, y continuó con una persecución que finalizó en una avenida del barrio Alto Comedero.

En ese contexto, dos adolescentes habrían sufrido agresiones por parte de efectivos policiales. Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos son materia de investigación judicial.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre las lesiones que habrían sufrido los menores ni sobre los motivos que originaron la intervención policial.

Allanamientos y detención de cuatro efectivos policiales

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Diego Ignacio Funes solicitó al Juzgado de Control órdenes de allanamiento, registro, secuestro y detención contra los cuatro policías señalados como presuntos responsables.

El requerimiento fue autorizado por el órgano judicial y las medidas se concretaron durante la tarde del miércoles 4 de noviembre.

Como resultado de los procedimientos, los cuatro efectivos fueron detenidos y quedaron involucrados formalmente en la causa penal que investiga lo sucedido durante el operativo.

De qué delitos están acusados los policías detenidos

Según informó el MPA, los cuatro efectivos están acusados como presuntos autores de los delitos de privación abusiva de la libertad y vejaciones.

Ambas figuras están contempladas en el artículo 144 bis, incisos 1° y 2°, del Código Penal de la Nación, que establece sanciones para funcionarios públicos que incurran en determinadas conductas abusivas en el ejercicio de sus funciones.

La acusación se encuentra en una etapa inicial y será la investigación judicial la que determine las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.

Cuáles son los próximos pasos de la investigación

El Ministerio Público de la Acusación anticipó que en los próximos días se realizará la audiencia imputativa correspondiente.

Durante esa instancia, los cuatro policías conocerán formalmente los hechos que se les atribuyen y la calificación legal de los delitos por los que son investigados.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido durante la persecución y el procedimiento policial en Alto Comedero.

El objetivo es establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos, determinar la participación de cada uno de los efectivos y esclarecer las circunstancias en las que los dos adolescentes habrían resultado agredidos.

La causa continúa abierta y los cuatro policías permanecen bajo investigación judicial.