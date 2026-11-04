Modifican desde este jueves las paradas de colectivos en avenida Fascio

Reordenarán las paradas de colectivos sobre avenida Fascio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa con el reordenamiento de las paradas del transporte urbano de pasajeros ubicadas sobre avenida Fascio. La nueva disposición comenzará a regir este jueves 5 de noviembre y busca mejorar la organización del ascenso y descenso de pasajeros.

La medida, impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, contempla una redistribución de las líneas de colectivos en los diferentes refugios ubicados sobre avenida Fascio, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Balcarce y Lamadrid.

Desde el Municipio solicitaron a los usuarios prestar especial atención a la nueva señalización y respetar las indicaciones del personal de Tránsito que estará presente en el sector. El objetivo es facilitar la adaptación a los cambios y evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio de transporte público.

Avenida Fascio El detalle de la nueva disposición será el siguiente: Avenida Fascio, próximo a Balcarce: Parada para las líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla) y 47, esta última destinada al descenso de pasajeros provenientes de los barrios. Avenida Fascio, entre Balcarce y Lamadrid: Primer refugio: líneas 12, 15, 28, 35, 36, 38 y 39.

Segundo refugio: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47.

Tercer refugio: líneas 4, 4 x Flash, 18 y 33.

Cuarto refugio: líneas 24, 44 y 46.

Quinto refugio: líneas 17, 25 y 32.

Sexto refugio: líneas 6, 10, 16, 19, 27 y 34.

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