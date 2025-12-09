Un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Perico dejó 6 detenidos

Enfrentamiento entre policías y delincuentes en San Pedro: hubo 6 detenidos

Durante la tarde del domingo se registró un episodio de gran tensión en el barrio Nueva Ciudad de Perico, cuando un grupo de delincuentes se enfrentó con policías que realizaban averiguaciones en la zona.

Según informaron fuentes oficiales, los individuos comenzaron a lanzar objetos y a insultar a los trabajadores de seguridad, lo que provocó heridas en uno de ellos y daños en un vehículo oficial.

Enfrentamiento entre policías y delincuentes en San Pedro: hubo 6 detenidos Enfrentamiento entre policías y delincuentes en San Pedro: hubo 6 detenidos Refuerzos y momento de mayor tensión Debido a la gravedad de la situación, se solicitó apoyo inmediato y un equipo especializado llegó al lugar para intentar controlar el enfrentamiento. En ese momento, el grupo agresor se refugió dentro de una vivienda cercana, lo que incrementó aún más la tensión en el barrio.

Tras varios minutos de diálogo y negociación, cuatro de las personas involucradas decidieron salir por sus propios medios y entregarse voluntariamente.

Ingreso a la vivienda y más personas identificadas Luego de obtener la autorización de la dueña de la casa, el personal interviniente ingresó al domicilio para dar cumplimiento a una medida judicial. Allí encontraron a otras dos personas que también habrían participado del incidente. Ambas fueron demoradas y se sumaron al grupo que ya había sido trasladado previamente. Traslados y continuidad del proceso Finalmente, los seis implicados fueron llevados a la dependencia correspondiente, donde se continuó con los trámites necesarios para avanzar con la investigación del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







