Tucumán: siete policías detenidos por cobrar coimas en tours de compras

Siete efectivos de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán fueron detenidos , acusados de integrar una presunta red que cobraba coimas para permitir que tours de compras, bagayeros y otros vehículos atravesaran sin controles un corredor próximo a la Ruta Nacional 34. En la causa también quedaron arrestados dos coordinadores de viajes que habrían actuado como intermediarios.

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El procedimiento se concretó en un destacamento ubicado en Santiago del Estero, cerca del límite con Tucumán. Durante el operativo, Gendarmería Nacional secuestró más de $8 millones en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones y una parte de los billetes que habían sido marcados previamente por los investigadores.

La investigación comenzó después de una serie de denuncias que señalaban que policías destinados al control exigían pagos ilegales a vehículos que trasladaban mercadería desde ciudades cercanas a la frontera con Bolivia hacia el sur del país. Para comprobar la maniobra, el fiscal federal Pedro Simón, con autorización del juez Sebastián Argibay, preparó un operativo con billetes previamente identificados.

El dinero fue entregado durante uno de los supuestos pagos y luego apareció entre los más de $8 millones secuestrados durante el allanamiento. El hallazgo permitió avanzar con la detención de los uniformados que se encontraban en el puesto.

DETENIDO EN TUCUMAN

Un tarifario para evitar los controles

De acuerdo con la investigación, los pagos no se habrían realizado de forma improvisada. La organización contaba con montos establecidos según el tipo de vehículo que debía atravesar el control.

Los tours de compras debían pagar alrededor de $100.000, las camionetas $80.000 y los utilitarios $50.000. En el caso de los colectivos, los coordinadores reunían el dinero entre los pasajeros y luego entregaban el monto acordado a los policías.

Otra de las publicaciones consultadas sostiene que los autos particulares pagaban entre $30.000 y $40.000, mientras que el monto exigido a los colectivos podía aumentar según la cantidad de pasajeros.

Quiénes son los detenidos

Entre los policías arrestados hay una oficial y seis suboficiales, todos tucumanos y con domicilio en esa provincia. También fueron detenidos dos coordinadores de tours de compras, señalados como los presuntos nexos entre quienes transportaban la mercadería y los uniformados encargados de los controles.

Los efectivos prestaban servicio en un destacamento donde rotaba personal de Tucumán y Santiago del Estero, ubicado en una zona considerada estratégica para la circulación de vehículos provenientes del norte.

Las acusaciones que enfrentan

Los detenidos son investigados por los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando. En el caso de los policías, la acusación se agrava por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad.

La Justicia analiza los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos secuestrados para determinar desde cuándo funcionaba la maniobra, cuánto dinero se habría recaudado y si existían otros participantes dentro o fuera de la fuerza.

La investigación continúa y no se descartan nuevos allanamientos ni más detenciones vinculadas con la presunta red.

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