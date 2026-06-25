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25 de junio de 2026 - 20:14
Deportes.

El Mini Básquet de Jujuy vuelve al escenario nacional y competirá en Tucumán

Los seleccionados masculino y femenino representarán a la provincia este fin de semana en Tucumán, durante la primera fase del Campeonato Argentino de Federaciones.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Equipo femenino de min básquet de Jujuy.

Equipo femenino de min básquet de Jujuy.

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La delegación jujeña estará integrada por los seleccionados masculino y femenino, que representarán a los clubes federados de la provincia en una nueva experiencia deportiva a nivel nacional.

Jujuy integrará la región NOA

Esta instancia corresponde a la primera fase del certamen nacional. Jujuy formará parte de la región NOA junto con las federaciones de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Esta participación permitirá que los jóvenes deportistas puedan competir con seleccionados de otras provincias, sumar experiencia y continuar su proceso de aprendizaje y crecimiento dentro del básquet.

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Un nuevo impulso para el básquet jujeño

La presencia de ambos seleccionados marca el regreso de Jujuy a una competencia nacional, en representación de los clubes federados que sostienen la actividad y trabajan para darle continuidad al básquet local.

El campeonato será una oportunidad para que los jugadores y las jugadoras conozcan otras realidades deportivas y sigan construyendo su camino dentro de la disciplina.

Mini Basquet Jujuy

Dónde se disputarán los partidos

Los encuentros de la categoría femenina se desarrollarán en el Club Belgrano, ubicado en Las Heras 753, y en el Club Mitre, situado en Belgrano 1547.

La competencia masculina tendrá como sede al Club Independiente, ubicado en Lavalle 590.

Embed - Jujuy presente en el Nacional de Mini Básquet de Tucumán - entrenador U11 Diego Aramayo

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