El Mini Básquet de Jujuy vuelve al escenario nacional y competirá en Tucumán

Jujuy participará este fin de semana del Campeonato Argentino de Federaciones de Mini Básquet, que se disputará el 27 y 28 de junio en la provincia de Tucumán y reunirá a representantes de diferentes federaciones del norte argentino.
La delegación jujeña estará integrada por los seleccionados masculino y femenino, que representarán a los clubes federados de la provincia en una nueva experiencia deportiva a nivel nacional.
Jujuy integrará la región NOA
Esta instancia corresponde a la primera fase del certamen nacional. Jujuy formará parte de la región NOA junto con las federaciones de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Esta participación permitirá que los jóvenes deportistas puedan competir con seleccionados de otras provincias, sumar experiencia y continuar su proceso de aprendizaje y crecimiento dentro del básquet.
Un nuevo impulso para el básquet jujeño
La presencia de ambos seleccionados marca el regreso de Jujuy a una competencia nacional, en representación de los clubes federados que sostienen la actividad y trabajan para darle continuidad al básquet local.
El campeonato será una oportunidad para que los jugadores y las jugadoras conozcan otras realidades deportivas y sigan construyendo su camino dentro de la disciplina.
Dónde se disputarán los partidos
Los encuentros de la categoría femenina se desarrollarán en el Club Belgrano, ubicado en Las Heras 753, y en el Club Mitre, situado en Belgrano 1547.
La competencia masculina tendrá como sede al Club Independiente, ubicado en Lavalle 590.
Embed - Jujuy presente en el Nacional de Mini Básquet de Tucumán - entrenador U11 Diego Aramayo
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