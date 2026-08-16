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16 de agosto de 2026 - 20:06
Deportes.

River Plate volvió a ganar: derrotó a Argentinos Juniors 2 a 0

River Plate derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
RiverPlate volvió a ganar

River Plate volvió a ganar

River Plate se impuso 2-0 ante el Bicho en el Monumental por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel y Correa, de penal, marcaron los goles del equipo dirigido por el Chacho Coudet.

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El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet se impuso en un partido trabado y con pocas situaciones de gol. Con este triunfo, el Millonario sumo de tres en el certamen, recuperó confianza en el Torneo Clausura y cortó una racha de derrotas.

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