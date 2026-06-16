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16 de junio de 2026 - 12:40
Deportes.

Refuerzos, bajas y juveniles: el plan del nuevo entrenador de San Martín de Tucumán

Alejandro Orfila, nuevo entrenador de San Martín de Tucumán, anticipó cómo será la evaluación del equipo antes de la segunda rueda de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Alejandro Orfila - San Martín de Tucumán

Alejandro Orfila - San Martín de Tucumán

La confirmación de Alejandro Orfila como entrenador de San Martín de Tucumán, abrió una nueva etapa en el banco de suplentes y puso en marcha un proceso de evaluación interna de cara a la segunda mitad del campeonato de la Primera Nacional. El entrenador dejó en claro que, antes de tomar decisiones sobre el mercado de pases, "la prioridad será conocer en profundidad al plantel".

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Durante su presentación, el uruguayo evitó hablar de posibles incorporaciones o de futbolistas que podrían dejar la institución. En cambio, explicó que necesita observar a los jugadores en los entrenamientos y comprender el momento que atraviesa cada uno.

presentacion de Alejandro Orfila en San Martín de San Martín de Tucumán

Primero, conocer al plantel

Orfila remarcó que todavía es demasiado pronto para avanzar con nombres propios o definiciones concretas sobre el armado del equipo.

"Sería irresponsable hablar de nombres cuando recién tuve el primer entrenamiento. Primero hay que observar, conocer y evaluar", sostuvo durante su presentación.

A partir de ese diagnóstico, el cuerpo técnico comenzará a delinear qué necesita el equipo para afrontar la segunda rueda del campeonato.

Alejandro Orfila

Una oportunidad para todos

La evaluación no alcanzará únicamente a los futbolistas de mayor experiencia. También incluirá a los juveniles que buscan ganarse un lugar dentro del plantel profesional, un tema que cobró fuerza entre los hinchas durante las últimas semanas.

Orfila aseguró que no hará diferencias y que todos tendrán la posibilidad de demostrar sus condiciones.

"A mí me gusta trabajar con jóvenes. Cuando un jugador demuestra condiciones y está preparado, tiene oportunidades. Lo importante es el rendimiento", explicó.

El desafío de la segunda rueda

Mientras avanza con el análisis del plantel, Orfila comenzará a trabajar junto a la dirigencia para evaluar las necesidades del equipo pensando en la segunda mitad del campeonato.

Será una etapa clave para San Martín, que buscará recuperar protagonismo y volver a posicionarse entre los principales candidatos de la categoría.

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