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23 de junio de 2026 - 16:47
País.

Aguinaldo 2026: Salta y Tucumán ya cobraron y Jujuy completa el cronograma esta semana

Salta y Tucumán ya pagaron el aguinaldo 2026, mientras que Jujuy comienza el cronograma este martes y lo completa entre hoy y mañana

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Aguinaldo 2026: Salta y Tucumán ya cobraron y Jujuy completa el cronograma esta semana

Aguinaldo 2026: Salta y Tucumán ya cobraron y Jujuy completa el cronograma esta semana

En el caso de Salta, el Gobierno provincial informó que el pago del primer aguinaldo del año se acreditó a fines de mayo, junto con los haberes de la administración pública. La liquidación alcanzó a todos los trabajadores estatales y se realizó de manera unificada, sin un cronograma extenso por sectores.

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Por su parte, en Tucumán, la Tesorería General de la Provincia confirmó que el aguinaldo se abonó entre el 17 y el 20 de junio. El esquema incluyó a distintos organismos del Estado, como administración central, salud, educación y seguridad, con un calendario de pagos progresivo.

Jujuy activa el pago del aguinaldo este martes

En Jujuy, el pago del Sueldo Anual Complementario comienza este martes para los empleados públicos provinciales y se extiende en dos jornadas, según el cronograma oficial.

La acreditación se realiza de manera escalonada por sectores de la administración pública, con el objetivo de ordenar el depósito de los haberes y garantizar que todos los trabajadores estatales reciban el beneficio dentro de la misma semana.

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Qué es el aguinaldo y cómo impacta en los trabajadores

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral que reciben los trabajadores registrados en Argentina. Se paga en dos cuotas al año y funciona como un ingreso extra que complementa el salario mensual.

Este beneficio equivale al 50% del mejor sueldo percibido en cada semestre. En la primera mitad del año, se toma como referencia el salario más alto entre enero y junio, mientras que en la segunda cuota se calcula sobre el período julio-diciembre. Cuando el trabajador no completa el semestre, el monto se paga de forma proporcional.

Cómo se calcula y qué descuentos pueden aplicarse

El cálculo del aguinaldo incluye los conceptos remunerativos del salario habitual y toma como base la mejor remuneración del semestre.

Al igual que el sueldo mensual, el SAC puede sufrir descuentos por aportes jubilatorios, obra social y otras retenciones previstas en la normativa laboral vigente. El impacto final depende del régimen de cada trabajador y del convenio aplicable en cada caso.

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