Jujuy solicitó un adelanto de la coparticipación para el pago del aguinaldo y salarios

El ministro de Hacienda, Federico Cardozo , adelantó que la provincia solicitó adelanto de coparticipación por aproximadamente 150 mil millones de pesos , “más o menos la nómina salarial de la provincia”, y explicó que los fondos serán utilizados para afrontar obligaciones como el pago de aguinaldos, salarios y obras que, según indicó, debería financiar Nación.

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“El ministerio del interior había firmado un decreto con Presidencia para habilitar el adelanto de coparticipación en algunas provincias y nosotros requerimos lo mismo”, dijo Cardozo y agregó que “ ahora hay que firmar el convenio con Nación ”.

Así también aclaró sobre una cifra difundida por algunos sectores de $400 mil millones corresponde al total de los recursos que Nación habilitó para varias provincias.

El Ministro de hacienda de Jujuy confirmó: “la próxima reunión sería el 11 y el 13 de agosto”.

Cardozo aseguró que este adelanto le permite a la provincia tener oxigeno financiero pero que es un mecanismo que funciona como un préstamo, “la idea es adelantar fondos que después van a ingresar a la provincia los que serán retenidos en los pagos de los meses que correspondan de la coparticipación y devolver, con intereses, en el periodo de agosto a noviembre”.

Pago del aguinaldo y obligaciones financieras

El ministro de Hacienda aseguró que este pedido se hace para poder afrontar compromisos inmediatos, entre ellos el pago del medio aguinaldo previsto para el 23 y 24 de junio y obras que hoy están siendo afrontadas con recursos de la provincia.

Casa de Gobierno Jujuy (1)

En este sentido dijo que actualmente hay varias obras que deberían estar siendo financiadas por el Gobierno Nacional y se hace cargo la provincia.

Coparticipación y recaudación nacional

Federico Cardozo recordó que la coparticipación depende de la recaudación nacional y que, salvo algunos repuntes muy puntuales, los ingresos no mostraron crecimientos que sean considerativos.

“Ahora tenemos que firmar un decreto de aceptación de ese convenio para que recién sean liberados, los fondos todavía no llegaron”, sostuvo el funcionario.

Finalmente afirmó que el objetivo del Gobierno es poder cumplir con sus obligaciones salariales y financieras priorizando, en tiempo y forma, el pago de sueldos y aguinaldo.