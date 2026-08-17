Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Los cuatro sobrevivientes del grave siniestro vial ocurrido en la Cuesta de Lipán permanecen internados en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy , donde reciben atención médica por las distintas lesiones sufridas tras el desbarranco de una camioneta Toyota SW4.

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Una mujer de 33 años es quien presenta el cuadro más delicado. Según el parte médico, sufrió un traumatismo encefalocraneano grave , además de traumatismos en tórax y abdomen. También presenta midriasis y se cerró la sedación. Permanece internada con pronóstico grave .

En tanto, un hombre de 30 años se encuentra estable y presenta una subluxación de tobillo izquierdo y fractura de húmero .

Otro de los pacientes, un hombre de 34 años , también permanece estable. Sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho , por lo que recibió tratamiento pleural.

El cuarto sobreviviente es un hombre de 60 años, quien se encuentra estable y presenta diástasis de pelvis y traumatismo facial.

El accidente en la Cuesta de Lipán

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 52, a la altura del kilómetro 30 de la Cuesta de Lipán, en sentido sur-norte.

De acuerdo con el parte policial, una Toyota SW4 4x4 habría perdido el control y desbarrancado. Al arribar los efectivos policiales, personal del SAME y Bomberos, constataron que el vehículo era ocupado por cinco personas.

Una mujer de aproximadamente 58 años falleció en el lugar, mientras que los otros cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

Las circunstancias que provocaron el siniestro continúan bajo investigación.