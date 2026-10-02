Tragedia en Salta: murió un panadero tras recibir una descarga eléctrica

Una tragedia conmocionó a la localidad salteña de Metán , donde un panadero de 58 años murió dentro de su vivienda tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba con un horno que utilizaba para elaborar pan.

El episodio se conoció cerca de las 6.15 de la mañana , cuando un vecino llamó al Sistema de Emergencias 911 para advertir que había una persona tendida dentro de una casa. A partir de ese aviso se desplegó un operativo con participación de efectivos policiales y personal sanitario.

Al llegar al lugar, los profesionales médicos ingresaron a la vivienda y constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales . A partir de ese momento se dio intervención a las áreas correspondientes para preservar la escena y comenzar con las actuaciones destinadas a establecer qué había ocurrido.

La comisaria mayor Karina Corbalán confirmó que una de las principales hipótesis es que la víctima habría sufrido una descarga eléctrica mientras realizaba tareas vinculadas con la elaboración de pan .

El elemento central de la investigación es un horno eléctrico que el hombre había comenzado a utilizar recientemente. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima se dedicaba desde hacía años al oficio de panadero y combinaba su trabajo en un establecimiento comercial con la elaboración casera durante sus horas libres.

En su vivienda había trabajado tradicionalmente con hornos a leña, pero hacía poco tiempo había incorporado el nuevo equipo eléctrico. Tras el fallecimiento, ese artefacto quedó bajo resguardo para ser sometido a peritajes técnicos.

Los investigadores deberán establecer si existió algún desperfecto en el horno, una falla en la instalación eléctrica de la vivienda o alguna otra circunstancia que haya podido provocar la descarga.

Cómo fue encontrado el hombre

La situación fue advertida por un vecino durante las primeras horas de la mañana. Ante la falta de respuesta y al observar al hombre tendido en el interior del domicilio, decidió comunicarse con el servicio de emergencias.

La llegada de la Policía y de una ambulancia permitió confirmar rápidamente la gravedad de la situación. Pese a la intervención de los profesionales, el hombre ya había fallecido, por lo que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.

La vivienda quedó a disposición de los investigadores, quienes comenzaron con las tareas de inspección y recolección de elementos que puedan ayudar a reconstruir los últimos minutos de la víctima antes de la descarga.

El CIF realizó peritajes en la vivienda

El caso quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyos especialistas se presentaron en el lugar para llevar adelante los estudios técnicos.

Entre las medidas realizadas se encuentra el análisis de las conexiones eléctricas, el horno y el sector donde habría estado trabajando el panadero. El objetivo es determinar con precisión cuál fue el origen de la descarga y si existían condiciones previas que pudieran haber generado el accidente.

Los resultados de esos peritajes serán claves para confirmar o descartar la hipótesis inicial. Hasta el momento, la investigación está orientada a un posible accidente eléctrico, aunque las actuaciones continuarán hasta establecer de manera fehaciente la mecánica del hecho.

El cuerpo fue trasladado a la morgue

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Posteriormente quedó a disposición de sus familiares para avanzar con el servicio de sepelio.

El episodio generó conmoción en la zona, especialmente por tratarse de un trabajador conocido por dedicarse desde hacía tiempo a la elaboración de pan. La investigación ahora buscará determinar si una falla en el horno o en la instalación eléctrica fue la causa directa de la descarga que terminó provocando su muerte.