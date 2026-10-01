Salta: perdió el control del auto y atropelló a 13 personas

Un grave accidente ocurrido en Cerrillos, Salta , dejó 13 personas heridas , entre ellas cuatro menores de edad, luego de que un hombre de 80 años perdiera el control del auto que conducía, subiera a la vereda y embistiera a un grupo que se encontraba frente a una escribanía.

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El episodio ocurrió durante la noche del miércoles sobre avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional 68, y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a varias personas reunidas sobre la vereda, algunas de pie y otras sentadas. En cuestión de segundos, un Renault 11 salió de la calzada y avanzó directamente hacia el grupo .

Algunas personas lograron correrse antes del impacto, mientras que otras fueron embestidas y quedaron tendidas en el suelo. Inmediatamente, quienes estaban en el lugar comenzaron a asistir a los heridos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, nueve adultos y cuatro menores de edad sufrieron lesiones como consecuencia del impacto . Algunos fueron atendidos en el lugar y otros debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

Tres de los menores fueron derivados al Hospital Público Materno Infantil. Dos de ellos, de 11 y 5 años, presentaron politraumatismos leves y recibieron el alta luego de que los estudios descartaran lesiones de gravedad.

En tanto, una bebé de un año permanece internada en observación, aunque se encuentra fuera de peligro. Entre los adultos, varios fueron trasladados al Hospital San Bernardo. Tres ya recibieron el alta y una mujer continúa internada en condición estable.

El test de alcoholemia dio negativo

El conductor viajaba solo y también recibió asistencia médica después del accidente. La Policía le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que dio resultado negativo, y constató además que tenía la documentación del vehículo en regla. Ahora la investigación busca establecer qué provocó que el hombre perdiera el control del Renault 11.

Una de las hipótesis que se analiza es que podría haber sufrido una descompensación mientras conducía, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

La Justicia de Salta analiza cámaras y peritajes

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke ordenó una serie de medidas para reconstruir la mecánica del accidente. Entre ellas, dispuso el secuestro del vehículo, peritajes de Criminalística, declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Además, debido a que entre los heridos hay menores de edad, se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces. La investigación continuará para determinar las causas exactas del siniestro y establecer si existió alguna falla mecánica o un problema de salud del conductor.