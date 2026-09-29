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29 de septiembre de 2026 - 10:40
País.

Un sismo sacudió el sur de Salta: a qué hora ocurrió y dónde fue

El temblor se registró durante la madrugada y alcanzó una magnitud de 3,2, de acuerdo con los datos difundidos por el INPRES.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un nuevo sismo sacudió el sur de Salta.

Un nuevo sismo sacudió el sur de Salta.

Durante las primeras horas de este martes 29 de septiembre, un nuevo sismo fue detectado en la zona sur de Salta, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El episodio tuvo lugar exactamente a las 2:50:02 de la madrugada, según el horario local, y alcanzó una magnitud de 3,2.

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De acuerdo con el registro del organismo, el temblor en este sector del terriotorio argentino se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

Dónde fue el epicentro del sismo

Según el reporte difundido por el INPRES, el punto donde se originó el sismo se ubicó a 170 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta, a 172 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán y a 27 kilómetros al sudoeste de Hualfín.

El organismo precisó además que el fenómeno tuvo lugar en las coordenadas 25,92° de latitud sur y 66,60° de longitud oeste.

El temblor detectado en las primeras horas de este martes forma parte de una serie de episodios sísmicos registrados en las últimas semanas tanto en el sur de Salta como en zonas próximas a ese sector.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros

Según precisó el INPRES, el sismo se originó a una profundidad de 10 kilómetros y alcanzó una magnitud de 3,2.

En el reporte difundido en un primer momento, el organismo no señaló la existencia de daños ni consecuencias asociados al fenómeno, teniendo en cuenta las características del movimiento y el lugar donde se produjo.

A su vez, el INPRES cuenta con un formulario destinado a quienes hayan sentido el temblor, mediante el cual pueden relatar lo ocurrido y brindar información que permita conocer cómo fue percibida la intensidad del sismo en las distintas zonas.

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