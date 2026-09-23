Fuerte sismo de 5,4 grados sacudió La Rioja y se sintió en varias provincias. 

La Rioja fue sacudida este miércoles por un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter. El movimiento ocurrió a las 6.20 de la mañana y, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, también se sintió en diferentes localidades de Córdoba, Catamarca y San Juan.

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Un sismo de magnitud 5,4 sacudió este miércoles por la mañana a la provincia de La Rioja y generó movimientos que también fueron percibidos en distintos sectores de Catamarca, San Juan y Córdoba .

El temblor se produjo a las 6:21 , durante las primeras horas del día, y alcanzó una profundidad de 143 kilómetros , según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Según la información difundida, el sismo tuvo su epicentro a 50 kilómetros al suroeste de Aimogasta , 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta . El fenómeno se produjo a una profundidad de 132 kilómetros y generó movimientos que fueron percibidos con diferente intensidad en varias localidades cercanas.

El sismo también fue percibido en distintas localidades de La Rioja, aunque con diferentes niveles de intensidad. En Famatina, el INPRES registró una intensidad de IV, asociada a la oscilación de objetos colgantes. Por su parte, en Aimogasta y Chilecito, la intensidad se ubicó entre III y IV, donde algunas personas en reposo percibieron el movimiento y se observó la oscilación de objetos suspendidos.

Por su parte, la ciudad de La Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca y Vinchina registraron una intensidad de III, según los datos del INPRES. En esos lugares, el movimiento fue percibido por algunas personas.

A su vez, el temblor llegó hasta distintos puntos de San Juan y Córdoba, aunque con menor intensidad, ubicada entre II y III, especialmente entre quienes estaban durmiendo o permanecían dentro de edificios.

Hasta las primeras horas después del sismo, no se habían informado daños materiales ni personas heridas a raíz del movimiento telúrico. En paralelo el INPRES continuaba reuniendo reportes de distintas zonas para conocer el alcance de la percepción del temblor en las localidades afectadas.

Uno de los factores que ayudó a reducir el impacto del sismo en la superficie fue su profundidad de 143 kilómetros. Sin embargo, la magnitud del movimiento permitió que las vibraciones se sintieran en localidades ubicadas a una distancia considerable del epicentro.

Qué hacer frente a un sismo

Ante un sismo, lo principal es mantener la calma y buscar un lugar seguro dentro del inmueble o espacio donde se encuentre la persona. Durante los primeros segundos, es importante evitar movimientos impulsivos y protegerse de posibles objetos que puedan caer o romperse.

El Ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con una serie de recomendaciones para saber cómo actuar frente a un movimiento sísmico y reducir los riesgos durante el temblor.

Una de las principales recomendaciones es permanecer en el lugar y evitar salir corriendo mientras dure el movimiento. Los desplazamientos apresurados pueden aumentar el riesgo de sufrir golpes o quedar expuesto a la caída de objetos.

También se aconseja agacharse, cubrirse y sujetarse debajo de una mesa resistente o de un mueble pesado. Si no hay uno disponible, es conveniente ubicarse junto a una columna o una estructura firme que pueda brindar protección.

A su vez, es importante alejarse de ventanas, espejos, vidrios, lámparas y muebles altos, ya que pueden romperse o caer durante el movimiento y provocar lesiones.

Durante el temblor, tampoco se recomienda utilizar ascensores ni escaleras. Lo más seguro es permanecer protegido hasta que finalice el movimiento principal y recién después evaluar la posibilidad de desplazarse.

Si la persona se encuentra al aire libre cuando comienza el movimiento, debe alejarse de edificios, postes, árboles, carteles y cables eléctricos. La prioridad es buscar un espacio abierto donde no exista riesgo de que algún elemento pueda caer.

En caso de estar al volante, se recomienda reducir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro, siempre que sea posible. Es importante evitar puentes, túneles, postes, árboles, edificios o estructuras que puedan desprenderse o colapsar. Una vez detenido, lo aconsejable es permanecer dentro del vehículo hasta que finalice el movimiento.