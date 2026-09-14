El cerro escondido de La Rioja que se puede visitar en familia y regala vistas increíbles

En La Rioja , el cerro Campanita aparece como uno de esos paisajes naturales que todavía permanecen al margen de los circuitos del turismo masivo del país. El atractivo está en la localidad de Campanas , en el departamento de Famatina, y ofrece un mirador privilegiado para mirar las sierras . Agenda este pueblo del norte para tus próximas escapadas.

Por sus características, representa una propuesta especialmente conveniente para quienes quieren acercarse a la montaña y disfrutar de sus vistas sin necesidad de afrontar una exigencia física considerable.

La escasa exigencia que presenta el trayecto, combinada con el atractivo del paisaje, hace que sea una propuesta apropiada para familias, grupos de amigos y personas que realizan este tipo de salidas de manera ocasional . Para llegar hasta el cerro hay que transitar un camino de ripio que se encuentra en buenas condiciones y conduce hasta la Plaza Campanita . Desde allí se inicia un sendero preparado específicamente para hacer más sencillo el ascenso.

Se trata de una caminata apta para personas de distintas edades, durante la cual el paisaje del oeste argentino se descubre progresivamente. A lo largo del recorrido aparecen paredes y formaciones de piedra, especies de vegetación propias de la zona y un ambiente de aire limpio y puro , que completan la experiencia en contacto con la naturaleza.

Entre los puntos más destacados de este destino se encuentra su mirador natural, un sitio privilegiado que permite observar en toda su amplitud el valle de Famatina, junto con las elevaciones montañosas que se extienden a su alrededor.

La combinación de la vegetación verde que aparece en el paisaje con los tonos secos y agrestes de las montañas crea un contraste visual impactante, ideal para hacer una pausa, disfrutar del entorno y llevarse algunas fotos como recuerdo. La tranquilidad que caracteriza al lugar completa una propuesta que resulta sencilla de recorrer, pero al mismo tiempo ofrece una experiencia sumamente gratificante.

Dónde queda el cerro Campanita, La Rioja

En el norte riojano se encuentra la localidad de Campanas, donde está ubicado el cerro Campanita. De acuerdo con los datos difundidos por la Diócesis de La Rioja, este poblado se encuentra a unos 200 kilómetros hacia el norte de la capital provincial.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el cerro Campanita, La Rioja?

La actividad principal consiste en recorrer un sendero de dificultad mínima, pensado para quienes buscan disfrutar del paisaje sin someterse a un gran desgaste físico. El trayecto comienza en la zona céntrica del pueblo y avanza gradualmente en dirección ascendente hasta alcanzar el mirador.

Durante el recorrido, los visitantes tienen la posibilidad de hacer pausas en distintos sectores con vistas panorámicas, tomarse un descanso o simplemente conectarse con la tranquilidad y el silencio propios de esta zona. Además, la excursión no demanda elementos específicos ni la compañía de un guía, por lo que también resulta una opción accesible para personas sin experiencia previa en caminatas por terrenos de altura.

Cómo llegar al cerro Campanita, La Rioja

Si partís desde la capital de La Rioja, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 78 hacia el norte, hasta arribar a Campanas. Desde allí, el tramo final se realiza por un camino de ripio que se encuentra en buenas condiciones y puede ser transitado con un vehículo particular convencional, sin que sea necesario contar con un sistema de tracción especial.

Al llegar a Campanas, una alternativa es dejar el auto en las inmediaciones de la Plaza Campanita, ya que desde ese lugar comienza el sendero que conduce hacia el cerro.

Para quienes prefieren no utilizar un auto propio, también existe la posibilidad de organizar servicios de traslado desde otros puntos cercanos del departamento de Famatina.