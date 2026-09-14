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14 de septiembre de 2026 - 11:39
País.

Un joven fue atropellado por un tren en Salta y sufrió heridas graves

El hecho ocurrió cuando el tren proveniente de General Güemes ingresaba a Salta. La víctima fue trasladada al hospital San Bernardo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tren - Foto: Informate Salta&nbsp;

Tren - Foto: Informate Salta 

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Personal médico de urgencia asistió al joven en el lugar y luego lo trasladó al hospital San Bernardo ubicado en la ciudad de Salta. De acuerdo con la información difundida, presentaba lesiones de gravedad en la pierna izquierda.

Las primeras versiones indican que el joven habría cruzado las vías delante de la formación, aunque esta información todavía no fue confirmada. Las circunstancias del hecho son investigadas y se aguardan los resultados de las pericias.

Tras el episodio, el tren permaneció detenido durante varios minutos y los pasajeros debieron esperar dentro de la formación hasta que se autorizó su descenso. También se realizaron cortes y desvíos en el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia y los peritos en la zona.

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