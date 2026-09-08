Tiene 60 años, pero parece mucho más joven: la rutina del fotógrafo que conquistó las redes

A sus 60 años , Chuando Tan , nacido en Singapur , continúa siendo objeto de sorpresa y comentarios en las redes sociales debido a un aspecto que desafía las expectativas: su imagen hace que numerosos usuarios lo consideren mucho más joven de lo que realmente es, incluso llegando a atribuirle varias décadas menos .

El fotógrafo mantiene una figura trabajada , facciones que conservan una apariencia juvenil y una activa presencia en Instagram . En el marco de su nuevo cumpleaños , volvió a despertar repercusión internacional mientras se enfrenta al inevitable paso del envejecimiento .

Mucho antes de hacerse conocido por su trabajo fotográfico, Tan incursionó en el modelaje durante las décadas de 1980 y 1990 . En aquellos años apareció en portadas de revistas y protagonizó distintas campañas publicitarias en Asia. Posteriormente orientó su carrera hacia la fotografía de moda y participó en la creación del estudio creativo Chuando & Frey , proyecto desde el cual trabajó en campañas comerciales , retratos y diferentes producciones audiovisuales.

La historia del singapurense volvió a generar repercusión internacional debido al particular vínculo entre su edad, su aspecto físico y su rutina diaria . Según explica Tan, mantener esa condición responde a una dieta cuidada, entrenamiento de fuerza, natación y un descanso adecuado , además de una forma de entender el paso de los años desde una perspectiva menos estricta y exigente .

Tan no plantea su experiencia desde la idea de evitar el paso de los años ni pretende ocultar su edad. Por el contrario, considera que envejecer es parte de quién es y que la verdadera prioridad consiste en preservar la salud, mantener la creatividad y alcanzar un estado de bienestar que le permita disfrutar de cada etapa.

Los métodos de Chuando Tan para mantenerse en forma a los 60 años

Para Chuando Tan, la apariencia que conserva y su buen estado general son el resultado de rutinas que incorporó y mantuvo durante muchos años. El fotógrafo y antiguo modelo singapurense no habla de secretos ni métodos fuera de lo común, sino que concentra su explicación en tres pilares fundamentales: la alimentación, la actividad física y el equilibrio mental. “Eres lo que comes, eres lo que haces y eres lo que piensas”, expresó en su libro No tienes que ganar siempre.

En cuanto a su alimentación, procura basar sus comidas en proteínas y vegetales, mientras restringe el consumo de productos ultraprocesados. Según publicó la revista Daily Vanity, uno de sus desayunos habituales consiste en seis huevos hervidos, aunque suele quitar la yema de dos de ellos con el propósito de controlar la ingesta de colesterol.

En determinados momentos incorpora a su alimentación palta y frutos rojos. Para las comidas principales, tanto al mediodía como por la noche, suele elegir preparaciones que combinan pollo, arroz, vegetales cocinados al horno y sopa de pescado.

Entre sus hábitos también se encuentra evitar el café, el té, las bebidas alcohólicas y el cigarrillo, mientras que el agua ocupa el lugar de bebida principal en su rutina. Además, contó que durante mucho tiempo, cuando debía comer en restaurantes, solicitaba un recipiente con agua caliente que utilizaba para quitar parte del aceite y las salsas presentes en los platos.

“Demasiado aceite me sienta mal. El cuerpo es un excelente sistema de alerta”, explicó durante una entrevista con Esquire. Sin embargo, su alimentación estricta no significa que haya renunciado totalmente a aquello que disfruta: el propio Tan admite que se permite algunos gustos, entre ellos uno que considera su gran debilidad: “El helado es mi debilidad”.

La actividad física ha estado presente en su vida desde una edad temprana. Antes de dedicarse al modelaje, Tan tuvo una etapa como nadador competitivo y comenzó a desempeñarse profesionalmente como modelo cuando tenía apenas 16 años.

Actualmente, Tan dedica entre tres y cinco días por semana al entrenamiento de fuerza, con sesiones de aproximadamente 30 minutos. A esa práctica le suma natación y caminatas a ritmo rápido. Entre sus ejercicios preferidos se encuentran los movimientos compuestos, como sentadillas, zancadas, press de banca y dominadas, ya que permiten trabajar diferentes grupos musculares de manera simultánea.

En su filosofía de entrenamiento, mantener una práctica constante resulta más importante que realizar esfuerzos extremos de manera ocasional. “Es mejor hacer cada repetición correctamente que obsesionarse con los números o las pesas pesadas”, afirmó. Su método se apoya además en una relación que suele mencionar: 70% de alimentación y 30% de ejercicio. “Hay que quemar lo que se ingiere”, sostuvo.

El fotógrafo de Singapur considera que su apariencia también está vinculada con la calidad del descanso, sus vínculos sociales y la manera en que enfrenta las situaciones de estrés que surgen en la vida diaria. En declaraciones recogidas por Vogue Man Singapore, contó que nunca vivió con preocupación el hecho de envejecer y que la popularidad que alcanzó en internet a los 51 años tampoco alteró su estilo de vida. “Simplemente disfrutaba de la vida como siempre lo había hecho”, expresó.

La manera en que Tan entiende el paso de los años no parte de intentar conservar una apariencia eternamente joven. El singapurense reconoce que el envejecimiento es inevitable y procura evitar que su imagen genere expectativas poco realistas sobre lo que significa mantenerse en buena forma con el paso del tiempo.

“En el fondo sé que no soy tan joven. Estoy envejeciendo”, afirmó en diálogo con CNA Lifestyle. Desde su perspectiva, mantener la sensualidad, la creatividad y una conexión saludable con el propio cuerpo no implica intentar aparentar una edad menor, sino continuar con una vida dinámica y aprender a transitar los años con una actitud más tranquila y natural.

La creatividad como pilar de su bienestar

En la perspectiva de Chuando Tan, llevar una vida saludable implica mucho más que prestar atención a la dieta y la actividad física. La creatividad tiene un papel fundamental dentro de su rutina, tanto para mantener su bienestar diario como para afrontar de una manera particular el transcurso de los años.

Su trayectoria en el ámbito de la fotografía de moda, junto con su experiencia previa como modelo y cantante, le permitió desarrollar distintas iniciativas relacionadas con la imagen, el diseño y la creación artística. A través de estos proyectos, continúa vinculado a diferentes áreas de la producción visual y creativa.

Chuando Tan creció en un ambiente relacionado con el arte, ya que su padre, Tan Tee Chie, se dedicaba a la pintura con tinta. Ese contacto con el mundo artístico desde sus primeros años influyó en la forma en que posteriormente se vinculó con la estética, el cuerpo y la fotografía. Después de abandonar las pasarelas, decidió formarse en diseño y fotografía, creó su propio estudio y comenzó a trabajar en campañas para distintas marcas.

Para Tan, mantenerse abierto a nuevas ideas y experiencias también tiene un impacto positivo en su bienestar emocional. El fotógrafo considera que el arte es una herramienta que permite ampliar la perspectiva y descubrir nuevas formas de observar lo que sucede alrededor. “El arte te obliga a abrir la mente y explorar el mundo. Es una mirada hacia afuera”, afirmó.

En esa búsqueda constante de lo desconocido encuentra además una sensación de curiosidad y descubrimiento que relaciona con la juventud: “Sin importar la edad, cuando te encuentras con algo nuevo, te sientes como un niño otra vez”.

Tan también establece una relación directa entre la actividad creativa, la felicidad y el bienestar físico. “Mientras hagas lo que amas, eres feliz. Y la felicidad es salud”, sostuvo.

Actualmente, con 60 años, se encuentra trabajando en un libro ilustrado que repasa sus tres décadas de carrera a partir del material que conserva en su archivo personal. La obra recupera distintas etapas de su recorrido como modelo y fotógrafo, al mismo tiempo que refleja una forma de vida en la que la creación artística ocupa un lugar importante como fuente permanente de energía, motivación y bienestar.