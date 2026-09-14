Tres provincias del NOA duplicaron sus exportaciones: cuáles son

El NOA se convirtió en una de las regiones con mayor crecimiento exportador de la Argentina durante los últimos tres años . Entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, Catamarca, Jujuy y Salta lograron duplicar sus ventas al exterior, impulsadas principalmente por la minería y los productos químicos vinculados al sector.

Minería. El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares

De acuerdo con los datos difundidos, Catamarca fue la provincia que registró el mayor crecimiento porcentual del país , con una suba de 195,1%. Salta aumentó 102,9% y Jujuy 100,4% . Las tres provincias forman parte del grupo de seis jurisdicciones argentinas que duplicaron sus exportaciones en ese período, junto con Neuquén, Santa Cruz y San Juan.

El desempeño de Jujuy muestra uno de los cambios más importantes dentro del comercio exterior regional. Durante el primer semestre de 2026, la provincia exportó por USD 973 millones , prácticamente el doble de los USD 485 millones registrados durante el mismo período de 2023.

Eso representa un incremento de 100,4% en tres años . Si se compara solamente con 2025, el crecimiento fue todavía más marcado: 100,8% interanual. El principal rubro exportador fueron los productos químicos y conexos, que alcanzaron los USD 538 millones y explicaron el 55,4% del total vendido por Jujuy al exterior.Además, ese sector experimentó una suba interanual de 122,9%.

Otro dato destacado es la fuerte concentración de las exportaciones jujeñas hacia China. El gigante asiático recibió productos por USD 733 millones, equivalentes al 75,4% de todas las ventas externas de la provincia.

Catamarca tuvo el mayor crecimiento del país

Dentro del NOA, Catamarca encabezó el ranking de crecimiento porcentual. La provincia pasó de exportar USD 133 millones durante el primer semestre de 2023 a USD 392 millones en 2026. El incremento alcanzó el 195,1% en apenas tres años, mientras que respecto de 2025 las exportaciones crecieron 119,6%.

También allí los productos químicos y conexos tuvieron un papel determinante, categoría que incluye al litio. Por su parte, las piedras, metales preciosos y sus manufacturas aumentaron 41,3%, mientras que las exportaciones de cereales crecieron 20,3%, aunque representan solamente el 1,5% del total provincial.

China fue el principal destino de los productos catamarqueños, con USD 263 millones, seguida por el bloque conformado por Estados Unidos, México y Canadá, con USD 45 millones.

Salta superó los USD 950 millones

Salta también logró duplicar su nivel de exportaciones durante los últimos tres años. La provincia pasó de vender al exterior USD 472 millones en el primer semestre de 2023 a USD 959 millones durante el mismo período de 2026.

La variación acumulada fue de 102,9%, mientras que en la comparación interanual el crecimiento alcanzó el 85,2%. Al igual que Jujuy, el principal sector exportador fue el de productos químicos y conexos, con ventas por USD 309 millones.

Las piedras, metales preciosos y sus manufacturas representaron el 18,8% del total y mostraron un crecimiento interanual del 33%. Los cereales, otro de los sectores tradicionales de la producción salteña, aumentaron sus exportaciones 8,5%. Los principales mercados fueron China, con USD 249 millones; el bloque USMCA, con USD 210 millones; y la Unión Europea, con USD 146 millones.

La minería cambia el mapa productivo del NOA

Los números de Catamarca, Jujuy y Salta muestran el creciente peso de la minería y los productos vinculados al sector dentro de la economía regional. En las tres provincias, los productos químicos y conexos aparecen entre los principales generadores de divisas, mientras que la minería metalífera también mantiene una participación significativa.

China aparece además como un mercado estratégico para la región. Es el principal destino de las exportaciones de Catamarca y Jujuy y uno de los compradores más importantes de Salta. El crecimiento registrado entre 2023 y 2026 consolida así al NOA como uno de los nuevos polos exportadores del país, con una estructura cada vez más vinculada al desarrollo minero.