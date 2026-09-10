Endeavor NOA 2026 tuvo su edición más grande en Jujuy: "Hay que animarse a emprender"

Experiencia Endeavor NOA 2026 reunió este jueves en Ciudad Cultural a emprendedores, empresarios y referentes de distintos sectores , en una convocatoria que superó las expectativas de la organización y se convirtió en la edición más grande realizada hasta ahora en Jujuy. La jornada combinó historias, herramientas, contactos y debates sobre los desafíos actuales de quienes buscan desarrollar un negocio desde el norte argentino.

Jujuy. Este jueves comienza la Experiencia Endeavor NOA 2026: "Jujuy se transformó en el corazón del emprendedurismo"

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina , participó de las distintas actividades y destacó especialmente la respuesta del público jujeño. Es la tercera vez que la organización desarrolla esta experiencia en la provincia y, según remarcó, el crecimiento fue evidente.

“ Es la tercera vez que lo hacemos acá en Jujuy y esta es la más grande ”, afirmó Bearzi en diálogo con Canal 4. Y agregó: “ Me encanta y me quedo con la calidez de los jujeños en el corazón ”.

Ciudad Cultural se convirtió en un punto de encuentro para personas que ya tienen un emprendimiento, otras que recién comienzan a proyectarlo y quienes buscan herramientas para hacer crecer sus empresas. Para Bearzi, uno de los objetivos principales es mostrar que detrás de cada empresa existen recorridos que también incluyen errores, dificultades y aprendizajes.

“Ponemos en el escenario historias de emprendedores a los cuales les fue bien, que a veces tuvieron dificultades en el camino y que también comparten herramientas o consejos para emprender”, explicó.

La intención, señaló, es que quienes participan puedan llevarse algo aplicable a su propia realidad: “Buscamos que la gente se vaya inspirada, sabiendo que se puede emprender desde la Argentina, desde el interior de la Argentina”.

“Lo que buscamos es animarlos a animarse”. “Lo que buscamos es animarlos a animarse”.

Inteligencia artificial, actitud y formación: los temas que atravesaron Endeavor

Uno de los ejes que apareció de manera constante durante Experiencia Endeavor NOA 2026 fue el avance de la tecnología y, particularmente, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios.

Lejos de plantearla solamente como una amenaza para quienes emprenden, Bearzi considera que representa una oportunidad para mejorar procesos y ampliar las posibilidades de crecimiento. “Es un desafío, pero es una gran oportunidad también, porque se puede utilizar para potenciar las iniciativas emprendedoras”, explicó.

Según la directora de Endeavor Argentina, incorporar herramientas tecnológicas puede permitir que un proyecto alcance nuevos mercados, reduzca costos y trabaje de manera más eficiente.

“Hoy todo lo que esté atravesado por la tecnología y, sobre todo, por la inteligencia artificial tiene mucho más potencial, tiene posibilidades de llegar más lejos y ser más eficiente, incluso con menos costo” “Hoy todo lo que esté atravesado por la tecnología y, sobre todo, por la inteligencia artificial tiene mucho más potencial, tiene posibilidades de llegar más lejos y ser más eficiente, incluso con menos costo”

Su recomendación para quienes están comenzando es concreta: experimentar. “Hay que animarse, hay que aprender a usarla, hay que probar. Hay que buscar de qué manera la tecnología y la inteligencia artificial pueden establecerse en el corazón del negocio”.

Otro de los debates de la jornada giró alrededor de qué pesa más a la hora de desarrollar una carrera profesional o emprendedora: la experiencia, los estudios o la actitud.

Para Bearzi, la preparación sigue siendo fundamental, pero no alcanza por sí sola. “Actitud mata currículum”, afirmó. Y explicó que la pasión, la iniciativa y la capacidad para detectar problemas pueden marcar diferencias importantes.

“La capacidad de entender el entorno, identificar problemas y tener un desarrollo analítico para resolverlos de manera creativa son claves para tener mejores oportunidades y poder aprovecharlas”, señaló.

“Actitud mata currículum” “Actitud mata currículum”

En ese contexto también apareció una pregunta frecuente entre los jóvenes: ¿todavía sirve estudiar? La respuesta de Bearzi fue contundente: “Sí, sin duda”. Para la ejecutiva, una carrera no solamente aporta conocimientos específicos, sino que permite desarrollar otras capacidades necesarias para desenvolverse profesionalmente.

“Estudiar te da la posibilidad de desarrollar habilidades blandas: hablar en público, presentar, negociar, liderar y desarrollar capacidad analítica”, explicó. Además, destacó que atravesar un proceso de formación también implica aprender sobre responsabilidad, esfuerzo y compromiso.

“Seguimos impulsando a que los jóvenes sigan preparándose” “Seguimos impulsando a que los jóvenes sigan preparándose”

Experiencia Endeavor NOA 2026 se desarrolló este jueves 10 de septiembre en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, con actividades vinculadas a capacitación, mentorías, networking, historias empresariales y herramientas para quienes buscan desarrollar proyectos.

La jornada también dejó una fotografía del crecimiento que viene mostrando el ecosistema emprendedor regional: más personas interesadas en generar sus propios proyectos, nuevas herramientas tecnológicas disponibles y una mayor conexión entre quienes emprenden desde distintas provincias del NOA.

Para Endeavor, ese es justamente uno de los objetivos centrales de encuentros como el realizado en Jujuy: que una idea no quede solamente en una intención y que quienes decidan avanzar sepan que también se puede construir una empresa desde el interior del país.