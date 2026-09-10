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10 de septiembre de 2026 - 12:36
Jujuy.

"No es líder aquel que se impone sino el que escucha", dijo el ex capitán de Los Murciélagos en Endeavor NOA

Sergio Velo fue durante muchos años el capitán de Los Murciélagos. Participó del Endeavor Noa y habló del rol de los líderes en los grupos de trabajo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Silvio Velo.

En el marco de la experiencia Endeavor NOA que se lleva adelante en la provincia, el histórico capitán de la Selección Argentina de fútbol para ciegos, “Los Murciélagos”, Silvio Velo, habló del rol de los líderes y afirmó que “no es líder aquel que se impone sino el que escucha”.

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“Mi intención en Endeavor NOA es contar mi experiencia de vida para todos estas personas que están comenzando a emprender”, dijo Velo y agregó “transmitir esa experiencia, fuerza y ganas de hacer cosas. Ponerse metas y objetivos es muy importante”.

Sergio Velo fue capitán de Los Murciélagos por casi 30 años, algo que lo marcó para toda su vida, “me siento muy orgulloso de haber sido el capitán de ese maravilloso equipo, el capitán de capitanes porque había grandes jugadores y referentes del fútbol para ciegos”.

“Haber podido liderar eso y llevarlos, en algunas oportunidades a buen puerto, fue muy emocionante y muy lindo. Haber podido transmitir esos valores al equipo está muy bueno, eso te da fuerzas y ganas de seguir”, afirmó.

“El liderazgo se mantiene con humildad”

El ex capitán aseguró que “el liderazgo se mantiene con humildad. Uno cuando es líder se cree que lo que dice es lo que vale y en realidad no es así, en realidad tenemos que estar atentos a todas las manifestaciones de cada uno de los integrantes del equipo y de acuerdo a eso accionar”.

De esta manera, dijo Velo, “es más fácil poner una mano en el hombro del compañero que lo necesite, aconsejarlo y decirle por dónde va. Así también para pedirle entrega, esfuerzo y sacrificio”.

“De eso se trata un trabajo en equipo y el ser líder, no es líder aquel que se impone sino el que escucha y que comprende las situaciones”, aseguró Velo.

“Les digo a los chicos que se inclinen por el deporte”

El ex capitán del seleccionado argentino les dijo a los chicos que “se inclinen por el deporte ya que es una herramienta muy buena para ir para adelante y no aflojar”, y agregó que “el deporte te saca de otras cuestiones que por ahí no son muy favorables para los chicos”.

Si el chico está picando una pelota o jugando al futbol no está haciendo otra cosa que lo puede perjudicar. Siempre empujo a las personas, sobre todo a los jóvenes, a que hagan deporte y emprendan en algo”, aseveró.

En relación a ser emprendedor en el deporte, Velo sostuvo que “yo consideraba que el equipo era una empresa y di lo mejor para esa empresa pensando en mi familia, que este bien y para eso tenía que aportar lo mejor de mí para que eso suceda”.

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