Fundación River inaugura la iluminación de la cancha de Purmamarca: cuándo será

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

La cancha del Club Atlético Santa Rosa de Purmamarca tendrá este jueves 10 de septiembre desde las 18hs su primer encendido oficial con el nuevo sistema de iluminación, una obra impulsada por Fundación River Plate que permitirá utilizar el predio después de la caída del sol.

Jujuy. River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

El acto marcará el cierre de un proyecto que busca ampliar las posibilidades deportivas y comunitarias de uno de los campos de juego más reconocidos de Jujuy, ubicado al pie del Cerro de los Siete Colores .

La convocatoria será hoy jueves con el encendido e inauguración desde las 18 horas en el predio del Club Atlético Santa Rosa. La actividad contará con la participación de Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate , autoridades provinciales, dirigentes del club e hinchas.

La presencia de Fundación River en Purmamarca comenzará varias horas antes. Se tiene previsto, en el salón del Club Santa Rosa, una capacitación de la Escuela de Formadores de Fundación River , destinada a dirigentes, entrenadores y público interesado en el trabajo deportivo con niños y jóvenes. La misma es con entrada libre y gratuita . La jornada busca brindar herramientas para quienes trabajan diariamente en clubes y espacios deportivos de la Quebrada.

Qué cambiará con la iluminación de la cancha

Hasta ahora, la falta de iluminación limitaba el uso del campo una vez que caía el sol. Con el nuevo sistema, el club podrá extender los horarios de entrenamiento y desarrollar actividades nocturnas, algo especialmente importante durante los meses en los que las horas de luz natural son menores. Felipe Llorente explicó que la obra permitirá sumar “más horas de uso” y generar nuevas oportunidades para chicos y chicas de la Quebrada.

La cancha es utilizada no solamente por los equipos del Club Santa Rosa. Allí también desarrollan actividades planteles femeninos y masculinos, reserva, veteranos, escuelas municipales e instituciones educativas.

Quiénes hicieron posible la obra

El proyecto fue desarrollado por Fundación River Plate en articulación con la Secretaría de Deportes del Gobierno de Jujuy, la empresa Mantelectric, Signify Foundation y el acompañamiento del municipio de Purmamarca. Los trabajos incluyeron canalizaciones subterráneas para el tendido eléctrico y el montaje del equipamiento necesario para iluminar el campo de juego.

La obra se suma a otras realizadas por Fundación River en el país. La organización ya llevó iluminación a Deportivo Ferroviario Unión de Villars, en Buenos Aires; Juventud Unida, en San Juan; Calaguala, en Córdoba; y Coropampa, en Salta.

Una cancha ubicada a más de 2.300 metros

El campo de juego del Club Santa Rosa se encuentra a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, rodeado por el paisaje característico de Purmamarca y con el Cerro de los Siete Colores como fondo. Ese escenario convirtió a la cancha en una de las imágenes deportivas más particulares de Jujuy. Ahora, por primera vez, ese paisaje también podrá acompañar entrenamientos y actividades cuando llegue la noche.

Para el club, la iluminación no significa solamente poder jugar después de las 18: amplía las horas disponibles para categorías infantiles, jóvenes, adultos y las diferentes instituciones que utilizan el predio durante la semana.