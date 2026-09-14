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14 de septiembre de 2026 - 15:36
País.

Por qué el 14 de septiembre se celebra el Día del Peregrino

El 14 de septiembre se conmemora el Día Provincial del Peregrino por un motivo muy especial. Conocé todos los detalles.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Salta Sur

Foto: Salta Sur

El Día Provincial del Peregrino se conmemora cada 14 de septiembre en Salta para reconocer a quienes forman parte de una de las mayores manifestaciones colectivas de la provincia. La fecha coincide con la jornada en la que las columnas más numerosas llegan a la ciudad y miles de caminantes alcanzan su destino: la Catedral Basílica.

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La conmemoración fue establecida mediante la Ley 8.390, sancionada por la Legislatura el 24 de agosto de 2023 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de septiembre de ese año. La norma homenajea a quienes realizan esta práctica cultural y religiosa vinculada con los cultos centenarios a los patronos tutelares de Salta.

La peregrinación no representa únicamente un esfuerzo físico, sino también una manera comunitaria de vivir la fe. Los peregrinos avanzan en grupos, comparten alimentos y acompañan a quienes pierden fuerzas durante el recorrido.

Foto: Qu&eacute; Pasa Salta

Foto: Qué Pasa Salta

A su paso, pueblos, barrios y familias forman parte de una extensa red solidaria que ofrece comida, agua, abrigo, espacios de descanso y asistencia sanitaria.

El 14 de septiembre representa el final de esas travesías y, al mismo tiempo, la antesala de la procesión. La ciudad recibe a quienes llegan desde diferentes lugares y la fecha reconoce tanto a los peregrinos como a una tradición que atraviesa generaciones y forma parte de la identidad salteña.

Vigilia del peregrino en Salta

Como parte del homenaje, la Municipalidad realizará este domingo una nueva edición de la Vigilia del Peregrino.

La actividad se desarrollará de 19 a 24 horas en la rotonda del Peregrino, en Limache, mientras las distintas delegaciones continúen avanzando hacia el centro de la ciudad.

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