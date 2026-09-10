Peregrinos rumbo al Milagro en Salta descansan en San Pedro

Cientos de peregrinos rumbo al Señor y la Virgen del Milagro encontraron en San Pedro de Jujuy un lugar para descansar antes de continuar hacia Salta. En los barrios 25 de Mayo y Ejército del Norte se instalaron carpas, vehículos de apoyo y colectivos, mientras vecinos comenzaron a organizarse para acercar alimentos y acompañar a quienes llevan varios días caminando.

La escena se repite cada septiembre, pero detrás de cada carpa hay un recorrido diferente. Algunos de los peregrinos que llegaron a San Pedro partieron desde Pichanal, localidad del departamento Orán, en el norte de Salta , ubicada sobre uno de los principales corredores viales de la región. Su destino final es Salta capital, donde el próximo 15 de septiembre se realizará la jornada central de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

Los grupos comenzaron a ocupar espacios de los barrios 25 de Mayo y Ejército del Norte , utilizados como puntos de descanso antes de retomar la caminata hacia el sur. Sobre el predio pueden observarse cientos de carpas , además de colectivos y automóviles que forman parte de la logística de las peregrinaciones. Allí los caminantes comen, descansan, se cambian, atienden las molestias propias de tantos kilómetros recorridos y recuperan fuerzas.

San Pedro ya cuenta con antecedentes como lugar de recepción. En años anteriores, los operativos municipales utilizaron sectores de Ejército del Norte y el Camping Municipal Jaque para alojar a peregrinos, brindarles hidratación y atender ampollas, contracturas, calambres y otras molestias antes de que continuaran hacia Salta.

“Piñón Fijo” y una familia que los espera cada año

En el barrio 25 de Mayo, la llegada de los peregrinos también movilizó a los propios vecinos. Uno de ellos es conocido en la zona como “Piñón Fijo”. Junto a su familia se organizó para recibir a los caminantes provenientes de Pichanal y colaborar con alimentos durante su estadía en San Pedro.

No es una estructura compleja: vecinos que cocinan, reúnen lo que tienen disponible y se acercan a quienes necesitan comer antes de volver a la ruta. La ayuda se transforma así en parte del recorrido. Para los peregrinos, San Pedro no representa solamente una parada geográfica, sino también unas horas de descanso y acompañamiento antes de continuar con una caminata que todavía tiene muchos kilómetros por delante.

Más de 400 peregrinos avanzan por la Ruta 34

La cantidad de caminantes que atraviesa Jujuy en estos días también obliga a prestar especial atención en las rutas.

Un relevamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial contabilizó este miércoles aproximadamente 475 peregrinos circulando por las rutas jujeñas. Cerca de 60 avanzaban por la Ruta Nacional 9 y más de 400 lo hacían por la Ruta Nacional 34, el corredor que atraviesa el Ramal y San Pedro. Entre los grupos que recorren ese camino también se encuentran jóvenes de Caimancito, que salieron hacia Salta llevando pedidos escritos por vecinos y solicitaron colaboración con agua y elementos necesarios para continuar la peregrinación.

La presencia de grupos numerosos sobre la banquina llevó a las autoridades a pedir a los conductores reducir la velocidad, respetar las distancias y extremar las precauciones, especialmente en la Ruta 34.

Caminando hacia el Señor y la Virgen del Milagro

El movimiento irá creciendo a medida que se acerquen las jornadas centrales. Los peregrinos buscan llegar a Salta para participar de las celebraciones del 13, 14 y 15 de septiembre, que culminarán con la procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad.

Algunos llegarán después de recorrer cientos de kilómetros. Otros se incorporarán desde localidades más cercanas. También hay quienes realizan el trayecto en bicicleta: a fines de agosto, por ejemplo, 68 biciperegrinos completaron el recorrido desde Cachi hasta la Catedral Basílica de Salta.