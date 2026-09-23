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23 de septiembre de 2026 - 13:44
País.

Mirtha Legrand mejora día a día, pero seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continúa mejorando de la neumopatía y permanecerá internada. El viernes se difundirá un nuevo parte médico.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei: qué le pasó.&nbsp;

Internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei: qué le pasó. 

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Internaron nuevamente a Mirtha Legrand: qué le pasó
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El comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, y llevó tranquilidad sobre la evolución de la histórica figura de la televisión argentina.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación, con una buena evolución” “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación, con una buena evolución”

Mirtha Legrand seguirá internada

A pesar de la mejoría, el equipo médico decidió que Mirtha continúe hospitalizada para mantener un seguimiento cercano: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, señala el parte.

Por el momento, no se informó una fecha precisa para el alta médica. El sanatorio adelantó además que, si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte será difundido el viernes.

La familia y el equipo médico agradecieron las muestras de afecto recibidas durante los últimos días.

Parte médico de Mirtha Legrand de este miércoles 23 de septiembre

Parte médico de Mirtha Legrand de este miércoles 23 de septiembre

Por qué fue internada nuevamente

Mirtha ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía, un término general utilizado para referirse a enfermedades que afectan los pulmones.

La internación ocurrió pocos días después de haber recibido el alta por un episodio respiratorio anterior.

La primera internación de septiembre había comenzado el 7 de septiembre, cuando fue hospitalizada por un cuadro bronquial. Permaneció cerca de una semana bajo tratamiento y fue dada de alta el domingo 13 para continuar la recuperación en su domicilio.

Sin embargo, cinco días después debió regresar al centro médico y quedó nuevamente internada para estudios, tratamiento y controles.

Qué se había informado en el parte anterior

El lunes 21, el Mater Dei ya había comunicado que Mirtha “continuaba evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguiría con el tratamiento indicado. El parte de este miércoles ratifica esa tendencia positiva y señala que la conductora continúa mejorando.

Hasta el momento, el centro médico no precisó qué tipo específico de neumopatía presenta ni cuál fue su causa, por lo que no corresponde asociarla automáticamente con una neumonía u otra enfermedad pulmonar determinada.

Juana Viale continúa al frente del programa

Mientras Mirtha permanece internada, Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela en “La noche de Mirtha” y también se acercó al sanatorio para acompañarla.

“Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar” “Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”

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