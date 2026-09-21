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21 de septiembre de 2026 - 11:45
País.

Difundieron el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación por una neumopatía

El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continuará con tratamiento y controles por su cuadro respiratorio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Mirtha ingresó nuevamente al centro médico el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de una internación anterior por bronquitis. En esta oportunidad presentó dificultades respiratorias y quedó hospitalizada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control médico.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha

El comunicado difundido este lunes fue firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, Enrique Echagüe.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, indicó el parte. También confirmó que seguirá con el tratamiento específico para el cuadro y con los controles correspondientes.

Desde la institución adelantaron además que, si no aparecen cambios en su evolución, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

El Sanatorio Mater Dei inform&oacute; que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continuar&aacute; con tratamiento y controles por su cuadro respiratorio.

El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continuará con tratamiento y controles por su cuadro respiratorio.

Mirtha está acompañada por su familia

Durante el fin de semana, la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos, entre ellos sus nietos y bisnietos. El nuevo comunicado destacó ese acompañamiento y transmitió el agradecimiento de la familia por las muestras de afecto y respeto recibidas durante estos días.

En las últimas horas también trascendió que Mirtha se encontraba más activa y tranquila, aunque la información oficial continúa siendo la difundida por el Sanatorio Mater Dei.

Por qué Mirtha Legrand volvió a ser internada

Esta es la segunda internación de Mirtha durante septiembre.

La primera comenzó el 7 de septiembre, cuando un cuadro gripal derivó en bronquitis. Permaneció casi una semana bajo seguimiento médico y recibió el alta el domingo 13 para continuar su recuperación en su casa.

Sin embargo, el viernes 18 volvió a presentar dificultades respiratorias. El primer parte de esta nueva internación indicó que había ingresado por un “cuadro compatible con neumopatía”, razón por la que quedó nuevamente bajo tratamiento y controles.

Mientras continúa recuperándose, Juana Viale quedó al frente de La Noche de Mirtha, además de mantener su tradicional programa de los domingos.

Por ahora, la información más importante es alentadora: Mirtha continúa evolucionando de acuerdo con lo esperado y permanece acompañada por su familia y el equipo médico.

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