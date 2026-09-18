Qué es la neumopatía, la enfermedad por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei , pocos días después de haber recibido el alta tras permanecer hospitalizada por un cuadro respiratorio. El nuevo parte médico informó que la conductora presenta un “cuadro compatible con neumopatía” .

Espectáculos. Mirtha Legrand seguirá internada al menos hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico

Espectáculos. La salud de Mirtha Legrand: ¿Qué es el hamartoma pulmonar que le detectaron?

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, indicó el comunicado difundido por el centro de salud. De no registrarse cambios, está previsto un nuevo parte para el lunes.

El término neumopatía no identifica por sí solo una enfermedad específica , sino que se utiliza de manera amplia para referirse a una afección o enfermedad de los pulmones.

Según MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos , las enfermedades pulmonares son aquellas que afectan a los pulmones y pueden alterar tanto la capacidad para respirar como su funcionamiento. Algunas son agudas, mientras que otras pueden ser crónicas.

Dentro de las enfermedades pulmonares existen cuadros muy diferentes, como bronquitis, neumonía, asma, fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otros. Por este motivo, hablar de neumopatía no equivale necesariamente a un diagnóstico de neumonía.

Las causas también pueden variar. MedlinePlus menciona entre ellas las infecciones bacterianas, virales o por hongos, además de la exposición al humo o a diferentes contaminantes y otros factores.

Mirtha Legrand.

Cuáles pueden ser los síntomas

Los síntomas dependen de la enfermedad pulmonar involucrada. Entre las manifestaciones frecuentes aparecen tos persistente, dificultad para respirar, dolor o molestias al inhalar o exhalar, sibilancias y una menor capacidad para realizar actividad física.

Para determinar cuál es la afección concreta, los profesionales pueden recurrir a diferentes estudios, como radiografías o tomografías de tórax, pruebas de función pulmonar y controles del nivel de oxígeno en sangre. Los estudios necesarios dependen de los síntomas y del cuadro que los médicos estén evaluando.

En el caso de Mirtha Legrand, el parte médico difundido hasta el momento no especificó qué tipo de neumopatía presenta ni su causa. La conductora permanece internada mientras se realizan estudios, tratamiento y controles.