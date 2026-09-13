Mirtha Legrand fue dada de alta tras pasar una semana internada por un problema respiratorio

Mirtha Legrand fue dada de alta luego de pasar una semana internada en el Mater Dei. Se encontraba en una habitación común y sin dificultades en el cuadro respiratorio que la llevó a ser atendida y posteriormente internada.

La diva del espectáculo ya se encuentra en su casa de la Avenida del Libertador , donde hará reposo en compañía de amigos y familiares luego de una semana de internación a raíz de un problema respiratorio.

“ A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible ”, informaron en el parte médico que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible.

Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”.

¿Qué decía la tomografía que le realizaron?

Mirtha Legrand había sido internada con un diagnóstico de bronquitis y posteriormente fue sometida a una tomografía para evaluar su cuadro. Al aire de La mañana con Moria, Mercedes Ninci dio a conocer el informe del estudio, que indicó signos de reagudización de una patología inflamatoria e infecciosa crónica de la vía aérea, con predominio bibasal.

El estudio también señaló la presencia de una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, previamente descripto como compatible con un hamartoma. Según el informe difundido, no se detectaron cambios significativos en el resto de los hallazgos en comparación con una tomografía realizada el 13 de abril.