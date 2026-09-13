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13 de septiembre de 2026 - 18:06
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Rafaela y volvió a la punta de la Primera Nacional

Con goles de Molina y Camargo y con 10 jugadores, el lobo sumó de a tres en el 23 de Agosto y llegó a lo más alto con 52 puntos al igual que Tristán Suárez, que le gana por diferencia de gol.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Camargo puso el 1 a 0 ante Atlético Rafaela.

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El gol del triunfo lo puso Francisco Molina.

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El equipo de Hernán Pellerano logró sacar ventaja con una jugada preparada sobre el cierre del primer tiempo y amplió la diferencia apenas comenzado el complemento. Rafaela reaccionó, descontó de pelota parada y obligó al Lobo a defender la ventaja en un cierre caliente.

Camargo abrió el partido con un golazo

El encuentro se mantuvo cerrado durante buena parte de la primera etapa. Atlético Rafaela tuvo una ocasión clara para ponerse en ventaja, pero Milton Álvarez volvió a responder en un momento clave y evitó la caída del arco jujeño.

Sobre el final del primer tiempo llegó la apertura del marcador con una jugada preparada. Cristian Molina ejecutó un tiro de esquina para Camargo, quien conectó de volea con un potente remate y convirtió el 1-0 para Gimnasia.

"Se me dio el gol y pude ayudar al equipo", expresó el lateral a la prensa al terminar el partido.

Molina apareció rápido y puso el 2-0

Gimnasia golpeó nuevamente apenas comenzó el complemento.

A los 5 minutos del segundo tiempo, Molina sorprendió al arquero visitante y convirtió el 2-0 en la Tacita de Plata, dándole mayor tranquilidad al equipo de Pellerano.

Con dos goles de ventaja, el Lobo intentó controlar el desarrollo, aunque Rafaela comenzó a adelantar sus líneas en busca del descuento.

Rafaela descontó de pelota parada

La “Crema” encontró una vía para volver al partido mediante la pelota parada. Tras un envío al área, Nicolás Ramos ganó de cabeza y marcó el 2-1, poniendo nuevamente suspenso al encuentro en el 23 de Agosto.

Desde ese momento, la visita aumentó la presión y Gimnasia tuvo que sostener la diferencia ante un rival que buscaba aprovechar cada oportunidad.

Dematei fue expulsado y Pellerano también vio la roja

Pasada la media hora del segundo tiempo, Gimnasia sufrió una complicación importante. Nicolás Dematei fue expulsado luego de una dura entrada, dejando al conjunto jujeño con diez jugadores para afrontar el tramo final.

Minutos después también fue expulsado el entrenador Hernán Pellerano, luego de reclamar una decisión al árbitro Lucas Cavallero.

A pesar de jugar en inferioridad numérica y de la presión de Rafaela, Gimnasia logró resistir y quedarse con tres puntos importantes en condición de local.

Tres puntos importantes para el Lobo

El triunfo ante Atlético Rafaela le permitió a Gimnasia sumar nuevamente en el 23 de Agosto y sostenerse en la pelea de la Primera Nacional.

El lobo ahora va por Deportivo Maipú a Mendoza.

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