FNE 2026: Abril Lauriero Lops es la nueva reina de San Pedro

Abril Lauriero Lops fue elegida como la soberana por el año 2026 de San Pedro de Jujuy.

El departamento San Pedro ya tiene a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Durante la madrugada de este domingo, Abril Lauriero Lops , del Colegio San Agustín, fue elegida como la nueva soberana departamental.

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La elección se realizó en la noche del sábado con la participación de 18 representantes de distintos establecimientos secundarios del departamento. Tras la deliberación del jurado, el nombre de Abril fue anunciado pasada la medianoche.

Abril había llegado a la elección departamental en representación del Colegio San Agustín y ahora tendrá la responsabilidad de llevar el nombre de San Pedro a la instancia provincial de la FNE 2026.

La joven sucede a Milena Sáez Santillán , representante departamental durante 2025, quien tuvo su despedida durante la gran elección.

Todas las elegidas de la noche

Junto a Abril Lauriero Lops también fueron distinguidas otras cuatro estudiantes del departamento.

Amparo García Mayans, del Colegio Jesús Maestro, fue elegida primera princesa, mientras que Tiziana Sepúlveda Deiana, de la Escuela Normal José de San Martín, fue coronada como segunda princesa.

Por su parte, Estrella del Milagro Paz, del Centro Polivalente de Artes, fue nombrada primera dama de honor y Julieta Araceli Gómez, de la Escuela de Comercio Dr. José Ingenieros, segunda dama de honor.

Sólo resta saber la de capital

Esta noche a partir de las 20 horas en Ciudad Cultural, se conocerá el nombre de la sucesora de Victoria Zamar entre 59 candidatas de los colegios de San Salvador de Jujuy.