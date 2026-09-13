domingo 13 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2026 - 12:12
Jujuy.

FNE 2026: Abril Lauriero Lops es la nueva reina de San Pedro

La estudiante del Colegio San Agustín fue elegida como representante del departamento San Pedro y será una de las protagonistas de la Elección Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Abril Lauriero Lops fue elegida como la soberana por el año 2026 de San Pedro de Jujuy.

Abril Lauriero Lops fue elegida como la soberana por el año 2026 de San Pedro de Jujuy.

Lee además
jujuy vive la pintada estudiantil de la fne 2026
En Fotos.

Jujuy vive la Pintada Estudiantil de la FNE 2026
FNE 2026: corona de la Elección Capital (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).
Camino a la Provincial.

FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

La elección se realizó en la noche del sábado con la participación de 18 representantes de distintos establecimientos secundarios del departamento. Tras la deliberación del jurado, el nombre de Abril fue anunciado pasada la medianoche.

Abril Lauriero Lops representará a San Pedro

Abril había llegado a la elección departamental en representación del Colegio San Agustín y ahora tendrá la responsabilidad de llevar el nombre de San Pedro a la instancia provincial de la FNE 2026.

La joven sucede a Milena Sáez Santillán, representante departamental durante 2025, quien tuvo su despedida durante la gran elección.

Todas las elegidas de la noche

Junto a Abril Lauriero Lops también fueron distinguidas otras cuatro estudiantes del departamento.

Amparo García Mayans, del Colegio Jesús Maestro, fue elegida primera princesa, mientras que Tiziana Sepúlveda Deiana, de la Escuela Normal José de San Martín, fue coronada como segunda princesa.

Por su parte, Estrella del Milagro Paz, del Centro Polivalente de Artes, fue nombrada primera dama de honor y Julieta Araceli Gómez, de la Escuela de Comercio Dr. José Ingenieros, segunda dama de honor.

Sólo resta saber la de capital

Esta noche a partir de las 20 horas en Ciudad Cultural, se conocerá el nombre de la sucesora de Victoria Zamar entre 59 candidatas de los colegios de San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy vive la Pintada Estudiantil de la FNE 2026

FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

FNE 2026: Elisa Cavanna fue elegida representante del departamento Yavi

FNE 2026: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural por la Elección Capital

Victoria Zamar se despide de la FNE: "Fue algo mágico, de las mejores experiencias de mi vida"

Lo que se lee ahora
Vuelve el frio a Jujuy
SMN.

Frío extremo en Jujuy: qué zonas están bajo alerta este domingo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La búsqueda de Maxi Martínez se reforzó este sábado en la frontera de La Quiaca y Villazón. Participan unos 250 efectivos y durante la noche hubo allanamientos. video
Operativo binacional.

Buscan a Maximiliano Martínez: 250 efectivos rastrillan la frontera y hubo allanamientos en Villazón

Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años
SMN.

Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años

Insólito: el colectivo de River quedó trabado antes del partido con Atlético video
Previa.

Insólito: el colectivo de River quedó trabado antes del partido con Atlético

FNE 2026: corona de la Elección Capital (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).
Camino a la Provincial.

FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

Victoria Zamar fue elegida Representante de Jujuy en la FNE 2025 video
Jujuy.

FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel