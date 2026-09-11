viernes 11 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2026 - 19:42
Jujuy.

FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

La Elección Capital de la FNE 2026 podrá seguirse en vivo por la pantalla de Canal 4, YouTube de Canal 4 y también en TodoJujuy.com y la web de Radio City.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Victoria Zamar fue elegida Representante de Jujuy en la FNE 2025

Victoria Zamar fue elegida Representante de Jujuy en la FNE 2025

Lee además
Todas las elegidas en la Elección Capital 2025.
Fiesta.

FNE 2026: confirmaron la fecha de la Elección Capital
FNE 2026: corona de la Elección Capital (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).
Jujuy.

FNE 2026: quedan cinco elecciones de colegios antes de la Elección Capital

La propuesta permitirá acompañar todos los detalles de la elección que reunirá a 59 candidatas de colegios de San Salvador de Jujuy, quienes buscarán convertirse en la nueva representante de Capital.

59 candidatas serán protagonistas de la Elección Capital

La edición 2026 contará con 59 representantes de establecimientos educativos del departamento Doctor Manuel Belgrano. La primera candidata en realizar su pasada será Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3, mientras que Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, cerrará el orden establecido para la noche.

Las jóvenes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas como representantes de sus respectivos colegios y buscarán suceder a Victoria Zamar, representante de Capital durante 2025.

Orden y candidatas:

  • Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3
  • Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1
  • Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti
  • Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes
  • Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor
  • Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1
  • Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”
  • Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte
  • Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1
  • Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno
  • Candelaria Mayans — Col. José Hernández
  • Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador
  • Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3
  • Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54
  • Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey
  • Úrsula Ricci — Colegio Che-Il
  • Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy
  • Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21
  • Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24
  • Renata Hansen — Colegio Nueva Generación
  • Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita
  • Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1
  • Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39
  • Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget
  • Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32
  • Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas
  • Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3
  • Luisana Cabrera — Escuela de Minas
  • Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15
  • Mía Pita — Centro Polivalente de Arte
  • Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34
  • Morena Perini — Colegio Blaise Pascal
  • Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada
  • Sofía Altea — Colegio del Huerto
  • Victoria Valiente — Escuela Normal Superior
  • Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte
  • Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”
  • Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra
  • Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes
  • Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2
  • Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara
  • Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6
  • Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43
  • Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2
  • Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62
  • Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”
  • Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredrez
  • Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala
  • Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos
  • Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador
  • Morena Paz — Colegio Secundario N° 6
  • Jazmín Rodríguez — IPSEL
  • Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”
  • Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16
  • Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI
  • Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42
  • Tiziana López — Colegio Secundario N° 48
  • Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli
  • Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Una de las grandes noches de la FNE 2026

La Elección Capital se realizará este domingo 13 de septiembre y será uno de los eventos destacados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que en 2026 celebra además sus 75 años de historia.

Además de las tradicionales pasadas de las candidatas, la jornada contará con música y espectáculos. Entre las presentaciones confirmadas estará La Kostumbre, que llevará su cumbia al escenario de la FNE.

Desde las 20 horas, Canal 4 tendrá una transmisión especial en vivo para acompañar cada momento de la Elección Capital 2026 a través de YouTube, TodoJujuy.com y la web de Radio City.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: confirmaron la fecha de la Elección Capital

FNE 2026: quedan cinco elecciones de colegios antes de la Elección Capital

FNE 2026: la Kostumbre tocará en la Elección Capital

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

FNE 2026: cortes y desvíos de tránsito por la Pintada Estudiantil y la Elección Reina Capital

Lo que se lee ahora
Cortes de tránsito por eventos de la FNE 2026  (Foto ilustrativa)
Jujuy.

FNE 2026: cortes y desvíos de tránsito por la Pintada Estudiantil y la Elección Reina Capital

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Lluvias y frío
Jujuy.

Fin de semana con frío extremo en Jujuy: anticipan lluvias y bajas temperaturas

Maximiliano Oscar Martínez
Jujuy.

Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol

Jujuy: dos detenidos por traficar más de 100 kilos de cocaína
Narcotráfico.

Jujuy: dos detenidos por traficar más de 100 kilos de cocaína

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025
Jujuy.

FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan y cuándo se realizan

Cómo viajar de Jujuy a Salta para el Señor y la Virgen del Milagro: precios de pasajes y horarios especiales
Viajes y servicios.

Cómo viajar de Jujuy a Salta para el Señor y la Virgen del Milagro: precios de pasajes y horarios especiales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel