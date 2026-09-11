FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy , que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.

La propuesta permitirá acompañar todos los detalles de la elección que reunirá a 59 candidatas de colegios de San Salvador de Jujuy , quienes buscarán convertirse en la nueva representante de Capital.

La transmisión especial de Canal 4 comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse en vivo a través de:

La edición 2026 contará con 59 representantes de establecimientos educativos del departamento Doctor Manuel Belgrano . La primera candidata en realizar su pasada será Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 , mientras que Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte” , cerrará el orden establecido para la noche.

Las jóvenes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas como representantes de sus respectivos colegios y buscarán suceder a Victoria Zamar, representante de Capital durante 2025.

Orden y candidatas:

Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3

Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1

Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti

Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes

Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor

Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1

Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”

Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte

Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1

Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno

Candelaria Mayans — Col. José Hernández

Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador

Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3

Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54

Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey

Úrsula Ricci — Colegio Che-Il

Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy

Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21

Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24

Renata Hansen — Colegio Nueva Generación

Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita

Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1

Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39

Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget

Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32

Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas

Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3

Luisana Cabrera — Escuela de Minas

Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15

Mía Pita — Centro Polivalente de Arte

Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34

Morena Perini — Colegio Blaise Pascal

Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada

Sofía Altea — Colegio del Huerto

Victoria Valiente — Escuela Normal Superior

Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte

Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”

Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra

Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes

Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2

Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara

Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6

Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43

Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2

Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62

Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”

Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredrez

Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala

Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos

Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador

Morena Paz — Colegio Secundario N° 6

Jazmín Rodríguez — IPSEL

Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”

Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16

Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI

Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42

Tiziana López — Colegio Secundario N° 48

Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli

Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Una de las grandes noches de la FNE 2026

La Elección Capital se realizará este domingo 13 de septiembre y será uno de los eventos destacados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que en 2026 celebra además sus 75 años de historia.

Además de las tradicionales pasadas de las candidatas, la jornada contará con música y espectáculos. Entre las presentaciones confirmadas estará La Kostumbre, que llevará su cumbia al escenario de la FNE.

Desde las 20 horas, Canal 4 tendrá una transmisión especial en vivo para acompañar cada momento de la Elección Capital 2026 a través de YouTube, TodoJujuy.com y la web de Radio City.