FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy, que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.
La propuesta permitirá acompañar todos los detalles de la elección que reunirá a 59 candidatas de colegios de San Salvador de Jujuy, quienes buscarán convertirse en la nueva representante de Capital.
Dónde ver en vivo la Elección Capital 2026
La transmisión especial de Canal 4 comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse en vivo a través de:
59 candidatas serán protagonistas de la Elección Capital
La edición 2026 contará con 59 representantes de establecimientos educativos del departamento Doctor Manuel Belgrano. La primera candidata en realizar su pasada será Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3, mientras que Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, cerrará el orden establecido para la noche.
Las jóvenes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas como representantes de sus respectivos colegios y buscarán suceder a Victoria Zamar, representante de Capital durante 2025.
Orden y candidatas:
- Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3
- Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1
- Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti
- Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes
- Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor
- Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1
- Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”
- Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte
- Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1
- Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno
- Candelaria Mayans — Col. José Hernández
- Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador
- Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3
- Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54
- Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey
- Úrsula Ricci — Colegio Che-Il
- Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy
- Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21
- Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24
- Renata Hansen — Colegio Nueva Generación
- Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita
- Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1
- Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39
- Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget
- Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32
- Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas
- Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3
- Luisana Cabrera — Escuela de Minas
- Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15
- Mía Pita — Centro Polivalente de Arte
- Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34
- Morena Perini — Colegio Blaise Pascal
- Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada
- Sofía Altea — Colegio del Huerto
- Victoria Valiente — Escuela Normal Superior
- Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte
- Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”
- Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra
- Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes
- Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2
- Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara
- Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6
- Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43
- Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2
- Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62
- Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”
- Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredrez
- Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala
- Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos
- Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador
- Morena Paz — Colegio Secundario N° 6
- Jazmín Rodríguez — IPSEL
- Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”
- Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16
- Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI
- Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42
- Tiziana López — Colegio Secundario N° 48
- Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli
- Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
Una de las grandes noches de la FNE 2026
La Elección Capital se realizará este domingo 13 de septiembre y será uno de los eventos destacados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que en 2026 celebra además sus 75 años de historia.
Además de las tradicionales pasadas de las candidatas, la jornada contará con música y espectáculos. Entre las presentaciones confirmadas estará La Kostumbre, que llevará su cumbia al escenario de la FNE.
Desde las 20 horas, Canal 4 tendrá una transmisión especial en vivo para acompañar cada momento de la Elección Capital 2026 a través de YouTube, TodoJujuy.com y la web de Radio City.
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