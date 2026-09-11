Cómo viajar de Jujuy a Salta para el Señor y la Virgen del Milagro: precios de pasajes y horarios especiales

Los jujeños que tengan previsto viajar a Salta para participar de la celebración del Señor y la Virgen del Milagro ya pueden comprar sus pasajes con anticipación, en una semana en la que se espera un crecimiento importante de la demanda. Una vendedora de pasajes consultada por Canal 4 informó que existen tarifas promocionales desde $14.400 por tramo , mientras que el valor regular alcanza los $18.000 .

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La expectativa está puesta principalmente en este fin de semana y en los primeros días de la próxima semana, teniendo en cuenta que el martes 15 de septiembre se realizará la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

“ Hasta ahora está tranquilo, pero cuando llega el fin de semana y los primeros días de la semana se mueve bastante ”, explicó Carina, quien trabaja en la venta de pasajes hacia Salta.

La Fiesta del Milagro es una de las manifestaciones religiosas de mayor convocatoria del norte argentino. Desde Jujuy viajan cada año peregrinos, familias y grupos que buscan participar de las actividades centrales en Salta.

“Hasta ahora está tranquilo, pero cuando llega el fin de semana y los primeros días de la semana se mueve bastante”, “Hasta ahora está tranquilo, pero cuando llega el fin de semana y los primeros días de la semana se mueve bastante”,

Cuánto cuesta viajar a Salta y dónde comprar los pasajes

Según explicó Carina, actualmente existe una promoción de $14.400, mientras que el precio habitual del pasaje se encuentra en $18.000 por tramo.

El precio se mantiene una vez realizada la compra, por lo que quienes ya tengan definido el día del viaje pueden adquirir el boleto con anticipación para el lunes 14 o martes 15. Para quienes quieran hacerlo personalmente, los pasajes pueden comprarse directamente en las boleterías de la Terminal de Ómnibus “General Manuel Eduardo Arias”, conocida como la Nueva Terminal de San Salvador de Jujuy.

El edificio está ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 66, en el Acceso Sur de la capital jujeña. Así lo informan organismos oficiales de la provincia.

También es posible realizar la compra por internet, dependiendo del servicio elegido. Carina precisó que no se realizan reservas sin compra: el pasajero debe adquirir directamente su boleto, ya sea de manera presencial o mediante los canales de venta online.

Horarios para viajar de Jujuy a Salta

En la boletería consultada por Canal 4 se informó que una de las primeras salidas hacia Salta está prevista para las 7 de la mañana.

7:00

12:00

15:30

y otras frecuencias distribuidas durante la jornada, con intervalos que pueden rondar las dos horas según el servicio.

La página oficial de la Terminal de Ómnibus de Jujuy también muestra múltiples frecuencias hacia Salta a lo largo del día, entre ellas servicios desde las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

El viaje entre San Salvador de Jujuy y Salta demora aproximadamente dos horas y cuarto, aunque puede variar de acuerdo con el servicio, el tránsito y las condiciones de circulación. Las plataformas de transporte ubican habitualmente el trayecto directo en torno a las dos horas.