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11 de septiembre de 2026 - 08:40
Camino de fe.

Biciperegrinos de Jujuy partieron rumbo al Milagro en Salta

El grupo partió desde Jujuy y tendrá distintas paradas antes de llegar a Salta en este camino de fe sobre ruedas. En Ledesma, vecinos y fieles los esperan cada año.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El recorrido contempla distintas paradas para descansar, compartir y continuar el viaje en comunidad. Entre ellas aparece Pichanal, en el norte de Salta, donde tienen previsto pasar la noche antes de retomar el camino hacia la capital provincial.

En Ledesma, la llegada de los ciclistas también se convirtió con los años en una tradición. Vecinos y miembros de la comunidad religiosa los esperan para recibirlos y acompañarlos. En la iglesia se realiza una misa antes de que el grupo continúe su recorrido.

Para quienes participan, el viaje no se limita a completar kilómetros en bicicleta. Los biciperegrinos se consideran portadores de la fe y de las intenciones de muchas familias jujeñas que los acompañan antes de la partida y durante las distintas escalas.

Rumbo a la celebración central del 15 de septiembre

El destino es la ciudad de Salta, donde el próximo 15 de septiembre tendrá lugar la jornada central de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. La Catedral Basílica de Salta desarrolla durante estos días la Novena, el Triduo y las actividades previas a la tradicional procesión. El templo mantiene horarios especiales ante la llegada constante de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

En los últimos días, caminantes y ciclistas comenzaron a acercarse desde localidades de Salta, Jujuy y otras provincias, algunos después de recorrer cientos de kilómetros. Los biciperegrinos jujeños forman parte de ese movimiento que cada septiembre vuelve a llenar las rutas del norte de historias de fe, promesas y agradecimientos.

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