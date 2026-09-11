Biciperegrinos de Jujuy partieron rumbo al Milagro en Salta

Un grupo de biciperegrinos de Jujuy inició este jueves 10 de septiembre el camino hacia Salta para participar de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino y que cada año reúne a miles de personas.

El recorrido contempla distintas paradas para descansar, compartir y continuar el viaje en comunidad. Entre ellas aparece Pichanal, en el norte de Salta, donde tienen previsto pasar la noche antes de retomar el camino hacia la capital provincial.

En Ledesma, la llegada de los ciclistas también se convirtió con los años en una tradición. Vecinos y miembros de la comunidad religiosa los esperan para recibirlos y acompañarlos. En la iglesia se realiza una misa antes de que el grupo continúe su recorrido.

Para quienes participan, el viaje no se limita a completar kilómetros en bicicleta. Los biciperegrinos se consideran portadores de la fe y de las intenciones de muchas familias jujeñas que los acompañan antes de la partida y durante las distintas escalas.

Rumbo a la celebración central del 15 de septiembre El destino es la ciudad de Salta, donde el próximo 15 de septiembre tendrá lugar la jornada central de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. La Catedral Basílica de Salta desarrolla durante estos días la Novena, el Triduo y las actividades previas a la tradicional procesión. El templo mantiene horarios especiales ante la llegada constante de peregrinos provenientes de distintos puntos del país. En los últimos días, caminantes y ciclistas comenzaron a acercarse desde localidades de Salta, Jujuy y otras provincias, algunos después de recorrer cientos de kilómetros. Los biciperegrinos jujeños forman parte de ese movimiento que cada septiembre vuelve a llenar las rutas del norte de historias de fe, promesas y agradecimientos.

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